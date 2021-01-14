Bakan Karaismailoğlu, Yenikent-Temelli Yolu'nun açılışını yaptı

Bakan Karaismailoğlu, Yenikent-Temelli Yolu'nun açılış törenine katıldı. Törene, Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Orhan Yegin, Emrullah İşler ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılının koronavirüs salgınına rağmen milletin geleceğine ışık tutacak, ülkeyi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu söyledi. Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak milletin özlemle beklediği hizmet ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Karaismaioğlu, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da mevcut projelerin bitirilip yeni projelerin hayata geçirileceği yoğun bir sene olacağını ifade etti.
'HIZLI VE KOLAY ULAŞIM, İHRACATIN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİDİR'
Yolun medeniyet olduğunu, ülke ekonomilerinin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Çünkü güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bu noktada ülkemizin batısındaki önemli ticaret ve sanayi merkezlerimiz; Eskişehir, Bursa, Afyon ve İzmir'i; Ankara'ya bağlayan güzergâh üzerinde bulunan Temelli, Ankara açısından çok önemli bir geçiş noktasıdır. Temelli, Sincan ve Yenikent yerleşkeleri arasında son yıllarda hayata geçirilen 8 adet organize sanayi bölgesi ve yeni yerleşim alanları nedeniyle artan trafik yoğunluğu bu merkezlere ulaşımı sağlayan mevcut yolun yenilenmesini gerektirmiş, bu kapsamda 39.7 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli bitümlü sıcak kaplamalı olarak Yenikent-Temelli Yolu projelendirilmiştir.
Bugün de bu yolun 29 kilometrelik kesimini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenikent-Temelli Yolu; Anadolu Otoyolu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Sincan ve Yenikent yerleşim alanlarının yakınlarından geçerek Zir Vadisi'ni takip ederek, Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Ankara 2'nci Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara 3'üncü Organize Sanayii Bölgesi arasında kalan alandan Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’na bağlanmaktadır. Proje kapsamında 8 adet alt-üst geçit köprüsü, 3 adet viyadük, 10 adet köprülü kavşak ve 5 adet dönel kavşak bulunmaktadır. Ayrıca, çevre ve tabiat hassasiyetiyle tüm yol boyunca ve kavşaklarda 150 bin fidan ekimi yapılmıştır" dedi.
'TÜRKİYE İÇİN YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Yenikent-Temelli Yolu ile bölgedeki sanayi merkezlerinin birbirlerine en kısa ve güvenli ulaşımı sağlandığını ve Ankara Çevre Otoyolu ile Ankara şehir içi trafiğindeki yoğunluğun ortadan kaldırıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "İnşa edilen köprülü kavşaklar ile ana güzergâha katılım noktalarında daha güvenli ve daha hızlı ulaşım tesis edilmiştir. Aslında bu yol Eskişehir-Bursa-Afyonkarahisar ve İzmir'i Ankara'ya bağlayan yeni bir çevre yoludur. Bölgenin, Ankara-Eskişehir Devlet Yolu üzerinden Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'e ulaşımı kolaylaşmıştır. Yenikent-Temelli Yolu'nun tamamının hizmete sunulmasıyla; zamandan 66 milyon TL, akaryakıttan 117.7 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 183.7 milyon TL tasarruf sağlanacak, yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacaktır. Ayrıca bölgedeki ulaşım kalitesinin artmasıyla yeni sanayi bölgelerinin kurularak, yeni istihdam sahalarının açılması hızlanacaktır. Ankara için, Türkiye için, millet için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Törenin ardından Bakan Karaismailoğlu yolda makam aracıyla test sürüşü gerçekleştirdi.