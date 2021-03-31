Bakan açıkladı! Uzay ve haberleşme çalışmaları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'de son 19 yılda hızlanan uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara Sanayi Odası mart ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Karaismailoğlu, pandemiye rağmen bakanlık olarak 4 bini aşkın şantiyede çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye'nin pandemi koşullarında tüm dünyanın hayretle izlediği bir devamlılık, üretkenlik ve büyüme sağladığını bildirdi. Türkiye'nin çıtasını daha da yükselteceklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Artık yerli ve milli ürünlerinin sayısını her geçen gün artıran, tekstil kadar, gıda kadar, ham madde kadar teknolojide, yazılımda, hizmet alanlarında da ihracat yapan bir Türkiye markası için çalışacağız. Gelişmiş dünyanın bize biçtiği rolleri bir kenara bırakıp, kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz" dedi.

'YERLİLİK ORANI SERİ ÜRETİMDE YÜZDE 80'E ÇIKACAK'

Karaismailoğlu, milli ve yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturma, demiryollarını üretim merkezlerine ve limanlara bağlama yönündeki çalışmalara özel bir önem verdiklerine dikkati çekerek, "TURASAŞ Fabrikamızda Milli Elektrikli Tren Seti, Elektrikli Anahat Lokomotifi, Hibrit Lokomotif, Dual Lokomotif ve özgün motor projelerimiz başarı ile devam ediyor. Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı. 2021 yılında tasarımı tamamlanarak prototip imalatına başlayacağız. Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı yüzde 60’a ulaşmıştır. Yerlilik oranı seri üretimde yüzde 80’e çıkacak. Ayrıca bakanlık olarak şehir içi raylı sistem taşımacılığıprojelerimizi sürdürüyoruz. İstanbul ’da halen 91 kilometrelikk metro hattı inşaatımız devam ediyor. Hem İstanbul Havalimanını hem de Sabiha Gökçen Havalimanını şehrin merkezine bağlıyoruz. Bursa ’da da birkaç gün sonra metro hattının temellerini atacağız. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda demiryolu sektör payını 2023 yılında yolcuda yüzde 5'e, yükte yüzde10’a, 2035’te ise yolcuda yüzde 15’e, yükte yüzde 25 e ye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'SIRADA TÜRKSAT 5B HABERLEŞME UYDUSU BULUNMAKTA'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından yeni bir çağa hazırladıklarını belirtti. 5G'ye hızlı birşekilde geçiş yapabilmenin en önemli gündem maddelerinden olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Tüm bilişim, iletişim ve haberleşme alanındaki büyük yatırımlarda olduğu gibi 5G’de de yerli sanayicimizin süreçlere aktif olarak katılımını sağlıyoruz. Zira, temel ilkemiz; önemli oranda yerli ve milli imkanlarla bu geçişi sağlamak. 5G projesinde önemli görevler üstlenen 10 firmamızla bir araya gelerek uyumlu bir iş modeli belirledik. Bu amaçla geliştirdiğimiz, 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’'ne TÜBİTAK da destek veriyor. 2015-2016 döneminde mobil işletmecilerin yerli malı belgeli donanım ve yazılım yatırımlarının toplam yatırım içindeki oranı ancak yüzde 0,98 idi. Bu durum karşısında yetkili kurumlarımız, sektörde arz ve talebi bir araya getirerek üretim eko sistemini harekete geçirdi. Çabalarımız ve çalışmalarımız geri dönmeye başladı. Nitekim, dördüncü yatırım döneminde donanım ve yazılımdaki yerlilik oranı yüzde 23’leri geçti. Bildiğiniz gibi Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır. Türksat 6A’nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara’da başarı ile yürütüyoruz. Türkiye’de son 19 yılda hızlanan uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız."