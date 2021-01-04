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Bakan Karaismailoğlu: Tarihi köprüler turizme kazandırılıyor

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 13:41 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 13:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi köprülerin turizme kazandırıldığını belirterek, 2003'ten bugüne 373 köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yurt içinde 2 bin 378 taş,  ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprünün, yurt dışında ise çoğunluğu  Bosna Hersek'te olmak üzere 316 Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi köprünün bulunduğunu  aktardı.
 
Geçen yıl 57 köprünün, 2003'ten bugüne ise toplamda 373 tarihi  köprünün restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu,  tarihi köprülerin Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirtti.
 
Tarihi Malabadi, Kızılin (Göksu), Taşköprü (Kastamonu), Büyükçekmece  (Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü) ve Ani (Ocaklı) gibi yapıldıkları dönemde önemli  işleve sahip köprülerin restorasyonlarının tamamlanarak tekrar kültür mirasına  kazandırıldığının altını çizen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
 
"Diğer yandan tarihi Sangarios (Justinianus) Köprüsü, İkizdere (Çatma  Köprüsü), Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen ve günümüze büyük oranda özgün  detaylarıyla ulaşan Çankırı'daki tarihi Çaylı, Güvem, Yurtpınarköyü, Bayramören  köprüleri ile Kastamonu'daki Aktaş, Çakırlar, Dörtocak, Yakaören ve Damlaçay  ahşap köprülerinin çalışmaları ulusal ve uluslararası restorasyon ilkelerine göre  devam ediyor."
 
Karaismailoğlu, hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından  büyük önem arz eden ata yadigarı tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve  gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla aslına uygun restore edip, korunmasını  sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:
 
"Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı  hedefliyoruz. Tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir. Tarihi köprülerimizi  turizme kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, desteği ve bize  aşıladığı başarma azmi ile daha nice yol, köprü, han ve hamamların yapımı ve  onarımlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz."
 

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