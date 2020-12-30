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Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

30 Aralık 2020 Çarşamba - 18:33 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 18:33

Bakan Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." açıklamasını yaptı.


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Karaismailoğlu Pazartesi uydu
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