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- Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
30 Aralık 2020 Çarşamba - 18:33 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 18:33
Bakan Karaismailoğlu "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." açıklamasını yaptı.
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