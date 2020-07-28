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Bakan Karaismailoğlu: Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açıyoruz