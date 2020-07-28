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Bakan Karaismailoğlu: Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açıyoruz

DHA |  28 Temmuz 2020 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 14:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayram boyunca Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açacaklarını bildirdi.


Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram boyunca sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolunun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz. 28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020ye kadar Sevindikli Kavşağı-İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00dan, 05.08.2020 saat 23:59a kadar ise Ankara İstanbul istikametinde sağlanacaktır" dedi.
 

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