Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram boyunca sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolunun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz. 28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020ye kadar Sevindikli Kavşağı-İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00dan, 05.08.2020 saat 23:59a kadar ise Ankara İstanbul istikametinde sağlanacaktır" dedi.
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- Bakan Karaismailoğlu: Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümü geçici olarak hizmete açıyoruz
DHA | 28 Temmuz 2020 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 14:41