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Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 6A açıklaması

08 Ocak 2021 Cuma - 14:28 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 14:29

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 6A’nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam etmektedir" dedi.


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Türksat Türksat 6A Bakan Karaismailoğlu
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