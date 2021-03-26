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Bakan Karaismailoğlu'ndan Süveyş Kanalı açıklaması!

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 12:42 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 12:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu canlı yayında soruları yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, "(Süveyş Kanalı'ndaki kaza) Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. (Demir yollarının özelleştirileceği iddiası) Özelleştirme diye bir şey kesinlikle yok. (Havacılık sektörü) Sektörü ayakta tutmak için yeni planlamalar, gelişmeler ve iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Süreci bu şekilde tamamlayıp inşallah Kovid-19 sonrasına hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Şanlıurfa'daki temasları sırasında NTV'de katıldığı programda soruları  yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yeniden  yüzdürülmesine yönelik çalışmalar konusunda Süveyş Kanalı'nın önemli lojistik  koridorlarından birisi olduğunu söyledi.
 
Karaismailoğlu, "2 gündür trafik sağlanamıyor. Hatta şu anda Ümit  Burnu'ndan rotalarını değiştiren gemiler var. Biz de tabii ki dünya ticaret  hacmini etkileyen bir konu olduğu için bizim de çok güçlü ve mahir bir filomuz  var. Biz de yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım  götürürüz. Bizim Nene Hatun Gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki  sayılı gemilerden bir tanesi. Burada zaten İstanbul Boğazı'nı yönetiyor  arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız hazır bekliyor. Olumlu bir yardım çağrısı olursa  gereğini yaparız." diye konuştu.
 
Bakan Karaismailoğlu, Nene Hatun Gemisi'nin oradaki çalışmalara nasıl  destek verebileceğine ilişkin soruya, "Yani geminin kurtarılması ve Süveyş Kanalı  trafiğinin açılması için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Onlar ihtiyaç  duyuyorlarsa elimizden geleni yaparız. Şu an bir yanıt gelmedi." cevabını verdi.
 
Kanal İstanbul ile ilgili gelişmeler
 
Kanal İstanbul ile ilgili gelişmelere değinen Karaismailoğlu, şunları  söyledi:
 
 "Yoğun çalışmalar var. Dünyanın en önemli projelerinden birisi bu.  Aslında bu bir Türkiye ve hatta dünya projesi. Sonuçta bu lojistik koridorlarının  önemli bir noktasında mihenk taşı. Hem boğazın geleceği hem de dünyadaki trafik  durumuna ihtiyaç verebilmek için çalışma yapıyoruz. Bu sadece su yolu değil,  İstanbul ve Türkiye'ye değer katacak bir çalışma. 2053, 2071'in planlarını yapan  bir ülke olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunlar da büyük devlet ve güçlü  devlet olmanın gerekleridir."
 
Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna Kanal  İstanbul'un alternatif olup olmayacağı yönündeki soruya cevap verirken de "Tabii  ki... Oradaki trafik hacmini rahatlatacak. Riskleri minimum seviyeye indirecek  önemli projelerden birisi. İstanbul Boğazı'nın değerini anlatamayız. Çünkü  İstanbul eşi benzeri olmayan bir yer. İnşallah burası ülkemize yakışan  projelerden birisi olacak." dedi.
 
Kara yollarındaki çalışmalar
 
Son dönemlerde yaptıkları ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgi veren  Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
 
"Çok şükür her yerde trafik yoğunluğu artıyor ama trafik kazaları  azalıyor. Bu da yatırımlarımızın sonucu. Bugün kaza haberlerini az duyar hale  geldik. Çünkü yaptığımız yatırımlarla yaşam kalitesini artırıyoruz. Şanlıurfa'da  da önemli yatırımlar yapıyoruz. Projeler ve ihtiyaçlar bitmiyor. Program  dahilinde projelerimiz artarak devam edecek. Vatandaşımız mutlu oldukça biz de  onların hayır dualarını almak için koşturuyoruz."
 
Bakanlık olarak her yerdeki projelerini hızla sürdürdüklerini belirten  Karaismailoğlu, Ankara-Sivas kara yolunun Bakanlık için önemli projelerden birisi  olduğunu ve bunu bu yaz tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
 
Bir taraftan da Konya ile Karaman arasındaki 100 kilometrelik hızlı  tren hattını açmaya çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale  Köprüsü'nde de çalışmaların hummalı bir biçimde devam ettiğini, gelecek yıl 18  Mart'ta burayı açmayı hedeflediklerini ifade etti.
 
Karaismailoğlu, ülke genelinde akıllı yollarla ilgili çalışmalarının  da sürdüğünü bildirdi.
 
Demir yollarının özelleştirileceği iddiası
 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının özelleştirilmesine yönelik  iddialara da değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
 
"Özelleştirme diye bir şey kesinlikle yok. Gelişen dünyada her kurumun  da kendisini geliştirmesi, yenilemesi gerekiyor. Biliyorsunuz biz son dönemlerde  çok büyük atılımlar yapıyoruz. Burada da büyük müşteri memnuniyetini benimseyen  hizmet kalitesinin benimsenmesi gerekiyor. Bir taraftan yatırımlarımız devam  edecek, bir taraftan da gelişen teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor. Mutlaka  kurumlarımızın da kendilerini geliştirmesi, yenilemesi, yeni faaliyetlere hazır  olması gerekiyor. Bir taraftan da bunun çalışmasını  yapıyoruz. İnşallah Türkiye  Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, dünyanın en gelişmiş ağlarından birisi olsun  istiyoruz."
 
Hava yoluna destek mesajı
 
Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla  beraber hava yollarında yaşanan daralmayla ilgili herhangi bir çalışma olup  olmayacağının sorulması üzerine de şunları ifade etti:
 
"2002 öncesinde hava yollarına havadaki bir cisim gibi bakıyorduk. Ben  de onlardan birisiydim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık hava yolu,  halkın yolu oldu. Çok akla hayale gelmeyecek hale geldik. 210 milyon yolcu  hareketine ulaştık, kapasite çok daha fazla. Büyük yatırımlar yapıldı. 2020 mart  ayına girene kadar her şey yolunda gidiyordu. İstanbul Havalimanı dünyanın merkez  taşımacılığı ve transfer merkezi haline gelmişti ama Kovid-19 salgını ezber ve  dengelerimizi bozdu. Biz de bir an önce açılması için çaba sarf ediyoruz. Bir  taraftan da sektörü ayakta tutmak için yeni planlamalar, gelişmeler ve  iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz. Süreci bu şekilde tamamlayıp inşallah  Kovid-19 sonrasına hazırlanmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda 210 milyon yolcuya  ulaşma hedefi doğrultusunda biz de bekliyoruz. Tabii bu kısıtlamalar nedeniyle  süreç devam ediyor. İnşallah temennimiz en kısa zamanda bitmesi. Çünkü  hareketlilik ne kadar fazla olursa bizim için iyi. Süreci takip ederken, sektörü  de ayakta tutabilmek için çalışmalar yapıyoruz."
 
Karaismailoğlu, İstanbul'daki metro çalışmalarına ilişkin olarak da "6  projede 91 kilometre İstanbul'da metro yapıyoruz. İnşallah bunları 2023'e kadar  bitireceğiz. Hatta bu yıl sonu itibarıyla faaliyete alacağımız bölümler var. Şu  anda arkadaşlarımız çok aktif şekilde çalışıyor. Zaten şu anda İstanbul'daki  şantiyeler sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şantiyeleri. Buna ilaveten  Altunizade-Çamlıca hattının ihalesini yapacağız önümüzdeki günlerde. Kazlıçeşme  ile Sirkeci arasında hem hafif raylı sistem yapacağız hem ulaşımı sağlayacağız.  Burada nostaljik bir hat yapmayı planlıyoruz. Bunların hepsi İstanbul'a değer  katacak önemli çalışmalar olacak." dedi.

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