Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika metro açıklaması: 'Testlere başlıyoruz'

İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu performans testlerinin başlayacağını duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik. 120 km/sa hız yapabilen Türkiye'nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! " dedi.