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Bakan Karaismailoğlu'ndan son dakika metro açıklaması: 'Testlere başlıyoruz'

06 Eylül 2020 Pazar - 11:14 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 11:17

İstanbul Havalimanı'nı şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Testlere başlıyoruz" dedi.


İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin raylara indirildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu performans testlerinin başlayacağını duyurdu.
 
Bakan Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk tren setinin imalatını tamamlayarak raylara indirdik. 120 km/sa hız yapabilen Türkiye'nin en hızlı metrosunun performans testine başlıyoruz! " dedi.
 

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