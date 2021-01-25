Haberler »

Gündem Haberleri »

Bakan Karaismailoğlu'ndan Nijerya'da rehin alınan 15 Türk denizci ile ilgili açıklama!

Bakan Karaismailoğlu'ndan Nijerya'da rehin alınan 15 Türk denizci ile ilgili açıklama!