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Bakan Karaismailoğlu'ndan metro müjdesi!

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 11:29 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 11:29

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili olarak, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" dedi.


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Adil Karaismailoğlu metro başakşehir
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