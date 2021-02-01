Bakan Karaismailoğlu'ndan metro açıklaması! 'Yıl sonunda açmayı planlıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir -Kayaşehir metro inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu daha sonra çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul 'u Avrupa 'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev ulaşım projelerini birer birer hayata geçiriyoruz.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerimiz, doğrudan İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet eden dev eserler olarak tarihteki yerini almıştır. Yaptığımız bu dünya ölçeğindeki işler, sadece İstanbul'u geliştiren değil tüm Türkiye'nin bölgesel liderliğini destekleyen projelerdir. Dahası, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda, ülke sathında bütünsel kalkınmamıza da omuz vermektedir.

Buna en güzel örnek İngiltere 'den Çin'e demiryolu taşımacılığını mümkün kılan bir köprü ülke haline gelmiş olmamızdır. Ne mutlu bizlere ki, Çin'e art arda ihracat trenlerimizi yollarken, 29 Ocak Cuma günü de trenimizi Moskova 'ya gururla uğurladık. Bütün bu adımlar birbiri ardına gelirken, şehirlerimizin yaşam kalitesini artırmak, halkımızı trafik sıkışıklığından kurtarmak, çevreci ulaşım çözümleriyle hem doğaya hem de şehir yaşamına katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en büyük ve en güzel şehirlerinden İstanbul'da, kent yaşamını her geçen gün daha konforlu hale getirmek üzere, şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için çok önemli projeler hayata geçiriyoruz. Şehrimizi bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz" dedi.

"91 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA METRO HATTI YAPIMINA DAHA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Daha önce İstanbulluların hizmetine sunduğumuz Marmaray ve banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu'nun uzunluğu tam 80 kilometredir. İstanbul'da an itibariyle; Gayrettepe -Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı -Başakşehir-Arnavutköy İstanbul Havalimanı Metrosu, Pendik -Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı Metrosu ve şu an incelemesinde bulunduğumuz 6.2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımına daha devam ediyoruz. Gözünüzde daha net canlanması için şu şekilde ifade edeyim; bugün, İstanbul'un raylı sistem ağı 251 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecektir. Bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini İstanbul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Sadece bu tablo dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir" diye konuştu.

"TÜNEL İMALATLARININ DA 3 BİN 41 METRESİNİ YANİ YÜZDE 56'SINI TAMAMLADIK"

Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı özellikle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bildiğiniz üzere bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak biz yaptık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bir ay gibi kısa bir sürede karayolu bağlantısını sağlayıp hizmete sunduk. Metro hattında da durum aynı. Her zaman olduğu gibi, önceliğimizi İstanbulluları mağdur etmemek olarak belirleyen bizler, 'sözde siyasete' kulaklarımızı tıkayarak, metro hatlarımızın yapımına da sahip çıktık. Bugün, burada incelemesini yaptığımız projemiz kapsamında; Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar ve Kayaşehir istasyonları olmak üzere 4 istasyon bulunmaktadır. Kent merkezi, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar , Başakşehir ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve havalimanı arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli olarak sağlanması ve diğer toplu taşıma modları ile entegrasyonun sağlanmasını amaçladık. Maalesef, 22 Mayıs 2020'de burayı devraldığımızda 6.2 kilometre uzunluğundaki hattın sadece yüzde 5'lik kısmı tamamlanmıştı. Derhal hız verdiğimiz çalışmalar sayesinde büyük bir mesafeyi çok kısa sürede kat ettik. Geçtiğimiz Ekim ayında ikinci TBM makinasını da çalışmalara katarak fiziki gerçekleşme oranını bugün itibariyle yüzde 36'ya çıkardık. 3 bin 298 Metre uzunluğundaki TBM Tünel imalatlarının 2 bin 626 metresini yani yüzde 80'ini tamamladık. 5 bin 430 metre NATM Tünel imalatlarının da 3 bin 41 metresini yani yüzde 56'sını tamamladık. Proje kapsamında 43 bin 729 metrekare kapalı alan imalatı ve 9 bin 923 metre ray imalatı yapacağız. Şu anda projemiz kapsamında 2 bin 500 arkadaşımız çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

"BU YILIN SONUNDA HALKIMIZIN HİZMETİNE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Projemizi bu yılın sonunda halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kayaşehir İstasyonu'nda yapımı yine bakanlığımızca devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegre olacak ve bölgenin havalimanına ve Marmaray'a metro ile ulaşımı sağlanacaktır. Bakırköy (İDO)- Kirazlı Metro Hattı'nın projemizin de tamamlanması ile birlikte Bakırköy sahilden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım da tesis edilecektir. Görüldüğü üzere, yaptığımız her proje İstanbul'da büyük bir ihtiyaca cevap verecek şekilde planlanmakta ve en nitelikli şekilde gerçekleştirilmektedir. Hamdolsun, insanımızın ihtiyaçlarına kulak vererek, kafa yorarak, adımlarımızı planlı şekilde attığımız için, halkımızın önüne her daim alnımız ak bir şekilde çıkabiliyoruz. Herkes bilsin ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, memleketimize ve İstanbul'a hiç durmadan hizmet etmeye devam edeceğiz."