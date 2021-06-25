Bakan Karaismailoğlu canlı yayında açıkladı: 6 yılda bitecek

Kanal İstanbul ’la ilgili muhalefet partilerinin eleştirilerine hangi cevapları veriyor? Proje ne zaman tamamlanacak, bittiğinde Türkiye’ye nasıl bir katkısı olacak?1915 Çanakkale Köprüsü ve 5G’ye geçiş hazırlıkları hangi aşamada? Yeni uydulardan; demiryolu, otoyol ve tünellere büyük projelerde son durum ne? Ahmet Hakan soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yanıtlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Yarın ilk kazma vuruluyor. Etaplar halinde de yapılabilir. Köprünün temeli atılacak diğer taşımalar için de çok yoğun bir iş var. 1 yıl hazırlık 5 yılda yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak. Öngörümüz bu. Dünyanın en büyük projelerinden birisi ve uzun soluklu bir çalışma. Çok yoğun bir çalışma var son 5 yılda. Uzmanlar heyetler halinde ayrı ayrı raporlar hazırlıyor 30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Simülasyonların bir kısmı burada bir kısmı da yurt dışında yapıldı. Burada sadece kanalın coğrafi şekli var bunun bir çok yan unsur var ama şu an onları burada görmüyorsunuz. Bu su oyluna niye ihtiyaç var? Asıl buraya gelinmesi lazım. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir hareketten bahsediyoruz.