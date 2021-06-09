Bakan Karaismailoğlu KKTC'de duyurdu: Yıl sonunda tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 yıl içerisinde 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceklerini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı’nda 1. etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Bakanlıktaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye ile KKTC'nin ortak tarihi ve kültürel yapısı ile etle tırnak gibi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu iki ülkenin kaderi, dünü, bugünü ve yarınının ortak olduğunun altını çizdi. Karaismailoğlu, KKTC'nin güçlenerek bölgede söz sahibi olmasının en önemli hedefleri arasından olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı, kalkınması ve güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşen tarihi vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kıbrıs davasına sahip çıkmanın, geçmişe saygının gereği ve geleceğe yönelik güçlü bir ülkü olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda yaptığı yatırımlarla KKTC’nin de önemli katkılar elde etmesi, bölgede ekonomi ve istihdamın artması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 2003 yılından bu yana yapılan ve planlanan yatırımlar ile Asya, Avrupa ve Afrika arasında lojistik merkez olma yolundaki hedefimiz, aynı zaman bölgesel güç irademizi güçlendirirken, küresel bir güç olma yolundaki adımlarımızı da desteklemektedir. Türkiye’nin bölge ve dünyadaki gücünün artması, şüphesiz KKTC'nin de özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki gücünü ve etki alanını perçinleyecektir. Bu da her iki ülke için bir bütün içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin bütünsel kalkınması, KKTC’nin de bütünsel kalkınması anlamını taşımaktadır."

Karaismailoğlu, bu bütünlüğün gereği olarak KKTC’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kara, hava, demir ve deniz yollarındaki ulaşım modlarının yanı sıra iletişim ve haberleşme projelerinde de yoğun iş birliği içerisinde olduklarını aktardı.

İki ülke arasında 1988-2020 yıllarını kapsayan kara yolları alanındaki iş birliği kapsamında, KKTC’de 19 ayrı yol kesiminde 181 kilometre bölünmüş yol ile 20 ayrı yol kesiminde de 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre yolu yaparak hizmete açtıklarını bunun yanında 5 önemli kara yolu ile ilgili yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, ülkeler arasında mevcut kara yolu anlaşmalarını yenileyerek şubatta Karayolları 2021-2022 Uygulama Protokolü’nü imzaladıklarını anımsattı.

Karaismailoğlu, kara yolu anlaşmalarını 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini, 10 yıl içerisinde KKTC’de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1. sınıf yol olmak üzere 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

KKTC’nin kara yollarındaki trafik güvenliği ve radar sistemlerinin kurulumunda da iş birliğinin güçlenerek devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu da belirtmek isterim ki iş birliğimiz yalnızca kara yolları ile sınırlı değildir. Bu yıl imzaladığımız anlaşmalarla iki ülke arasına Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kuracağız. Bu proje iki ülke arasında stratejik öneme sahiptir. İki ülke Bakanlıkları arasında gemi arama kurtarma faaliyetleri ile KKTC’deki limanların özelleştirilmesi çalışmalarını takip ediyoruz. Gazimağusa ve Girne limanlarının geliştirilmesi, Kalecik’te ise yeni bir yük limanı yapımı için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin denizlerdeki hakimiyetini güçlendirmek için attığımız adımların, her iki ülkenin gelecek kuşakları için en kısa sürede istihdama dönüşeceğini biliyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda KKTC’nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliğine üyeliği bizleri sevindirmiştir. Ayrıca, KKTC ile Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmamızı geliştirerek sürdürdüğümüzü de belirtmek isterim."

Bakan Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı’nda 1. etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

İki ülke arasında yayıncılık ve haberleşme alanlarındaki iş birliğini de geliştirmeyi ihmal etmediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu açıdan geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Yeni Türkiye’nin sembolü olan Çamlıca Kulesi’nin gerek mühendislik gerekse haberleşme kabiliyeti açısından katkılarının ne kadar önemli olduğuna ilerleyen günlerde hep birlikte şahit olacağız. Ülkelerimiz arasındaki ortak projelerin hızlandırılması konusunda her iki taraf da güçlü bir ortak iradeye sahiptir." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye ile KKTC arasında, bayındırlık ve ulaşım sektörlerinin yanında, ticaret, turizm, enerji, eğitim ve kültürel konularda iş birliğini güçlendirerek sürdürdüklerini belirterek "Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki enerji arama ve sondaj çalışmalarındaki yeni müjdelerimizle iş birliği imkanlarımızın daha da gelişeceğini vurgulamak isterim." diye konuştu.

KKTC'li Bakan Canaltay da konuşmasında Türkiye'nin her zaman için tüm dünyaya açılan kapıları olduğunu söyledi. Bakanlık olarak Türkiye ile ilişkileri geliştirerek daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Canaltay, "Anavatan Türkiye'nin KKTC'de bir çok projesi vardır. Bunların hayat bulması, hızlanması ve daha bir çok projede el ele yürüyebilmemiz için Sayın Bakanımızın gösterdiği desteğe ve işbirliğine tekrardan teşekkür ediyorum." dedi.