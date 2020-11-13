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Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da yatırımları değerlendirdi!

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 18:15 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 18:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanması için AK Parti iktidarı, 2002 yılından beri adeta bir kalkınma devrimi gerçekleştirmektedir." dedi.


 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaretinde  yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gücünü, bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığından  aldığını söyledi.  Bugün dahi milli değerleri ve ortak hedefleriyle şanlı bayrakları  altında birleşerek büyük mücadeleler verdiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle  devam etti: "Ancak biliyoruz ki hiçbir güç veya düşmanca yaklaşım bize boyun  eğdiremez, bizi yolumuzdan döndüremez. Bizim davamız, Anadolu'nun kapılarını açan  Sultan Alparslan'a kadar uzanıyor. Bugün ise sadece bir ülke ve bölge değil, bir  dünya vizyonu sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yönünü  tayin ediyor. Ulaştırma ve altyapı politikalarımızı da Cumhurbaşkanımızın dediği  gibi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen ülkemize  yakışır eserler vermek üzere hayata geçiriyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük  lojistik güçlerinden biri haline getirmek için aklın ve bilimin ışığında dev  projelerimizi tamamlıyor, yerli ve milli teknolojilerimizi üretiyoruz."
 
 İl, ilçe, mahalle, köy ayırt etmeksizin vatandaşların hayatını  kolaylaştırmak için yatırımlara devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Çünkü  biliyoruz ki yol demek, hayat demek. Yol demek iş demek. Yol demek, aş demek.  Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla ekonomik bağımsızlığını kazanması için AK  Parti iktidarı, 2002 yılından beri adeta bir kalkınma devrimi  gerçekleştirmektedir. Bu başarıda hiç şüphesiz ulaşım ve iletişim alanında  gerçekleştirilen yatırımların payı tartışılamaz. Ulaştırmaya ve altyapıya yapılan  yatırımlar, tarım ve sanayide ticari gücümüzü artırmaktadır. Üreticilerimizin  ürünlerini yurt içi ve yurt dışındaki alıcılara hızlı, verimli ve güvenli şekilde  ulaştırmasına ciddi katkılar sağlamaktadır." diye konuştu. Yeniledikleri, güçlendirdikleri, tamamladıkları ve projelendirdikleri  demir yolları, kara yolları, limanlarla çok modlu taşımacılık yaklaşımını hayata  geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Üreticilerimizin zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyoruz.  Lojistik gücümüz kadar haberleşme yatırımlarımız ile de ekonomik canlılığa katkı  veriyoruz. Kastamonulu Emine teyzemizin el işi ürününü internet aracılığı ile  Avrupalı bir alıcıya satmasına yardımcı oluyoruz. Kastamonu'nun pastırmasını  dünyaya ulaştırıyoruz. Kısaca ticareti, tüccarlarımız, KOBİ’lerimiz,  çiftçilerimiz, sanayicilerimize daha az maliyetli hale getirmek için çalışıyoruz.  Zira Türkiye, bulunduğu coğrafya ile yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer almakta ve  dünyanın yeni ticaret rotaları üzerinde oyun kurucu bir ülke konumu  kazanmaktadır."
 
 "Yatırımlarımıza cesur ve kararlı şekilde devam edeceğiz"
 
  Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların ve geleceğin Türkiye'sinin tüm  ulaşım ve haberleşme ihtiyaçlarının karşılanacağını vurgulayarak, şöyle devam  etti: "Yatırımlarımıza cesur ve kararlı şekilde devam edeceğiz. Üretim  demek, büyüme demektir. Bunu bir de sosyal ve kültürel etkileri ile  pekiştirdiğimizde kalkınma demek, refah demektir. Biz de bütünsel kalkınma  hedefleri doğrultusunda son 18 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında önemli  yatırımlar yaptık.  2003'ten bu yana Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme  altyapısına 910 milyar lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100  kilometreden 27 bin 500 kilometrenin üzerine çıkardık. Sadece 6 il birbirine  bölünmüş yolla bağlı iken, bugün bu il sayısını 77'ye çıkardık. 100 yıl boyunca  el değmemiş demir yollarını yeniledik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın  8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Bakü-Tiflis-Kars Projesi ve 150  yıllık rüyamız, Marmaray ile Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya, Pekin'den Londra'ya  uzanan 'İpek Demiryolu' hayalini gerçeğe dönüştürdük. 26 olan havalimanı sayımızı  56'ya çıkardık. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı  ile ülkemizi küresel bir havacılık merkezi yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli,  Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, Baki  Tiflis Kars Demiryolu, Yüksek hızlı tren hatları gibi küresel ölçekli dev  projeleri başarıyla tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk."
 
 Kastamonu'ya yapılan yatırımlara da değinen Karaismailoğlu, "Siyaseti  millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi  menfaatinizi düşünüyorsanız AK Parti'nin yakaladığı başarıyı ancak ve ancak  rüyanızda görürsünüz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşan bizler bugüne  dek olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde bu yolda yürüyeceğiz.  Sizler bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuzsunuz." dedi. Bakan Karaismailoğlu, toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik ve  beraberlik ortamının diri tutulmasını isteyerek, "Ülkemizin bugüne kadar  kazandıklarını, ülkemizin yükseldiği konumu en iyi şekilde korumalı, görmeyen  gözlere göstermeli, duymayan kulaklara duyurmalıyız." ifadesini kullandı.
 
  
 
 

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