Bakan Karaismailoğlu, ITF Bakanlar Zirvesi'ne katıldı

Bakan Karaismailoğlu, dijitalleşmenin önemini belirterek, hizmetin elektronik ortama taşındığını ve ayrıca kara yolu taşımacılığında e-TIR, E-CMR gibi elektronik geçiş belgesi projelerini desteklediklerini belirtti. Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) belgelerinin elektronik ortama aktarılması konusundaki çalışmalara da destek verdiklerini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, 2015 yılında kabul edilen 'Kalite Şartı' ile birlikte 'Çok Taraflı Kota Sistemi'nin gelişimine yönelik önemli adım atıldığını dile getirerek, 2015'ten bugüne, 'Kalite Şartı'na uygunluğun sağlanması adına üye ülkelerce ciddi çabalar sarf edildiğini belirtip, yine kota sistemi kapsamında faaliyet gösteren tüm taşımacıların eşit şartlarda rekabet etmeleri yolunda önemli adımlar atıldığını söyledi. Karaismailoğlu, "Ancak ne yazık ki 'Kalite Şartı'nın tüm üye ülkelerin taşımacıları için pazar koşullarını eşitlemesi yönündeki beklentimiz gerçekleşmemiştir. Sistemde bulunan kısıtlama ve rezervlerin kaldırılması konusunda ciddi bir gelişme kaydedilemediğini üzülerek gözlemliyorum. Bu kapsamda, 'UBAK Kota Sistemi'nin gelişimini sağlayabilmek adına, kısıtlama ve rezervlerin kaldırılmasına yönelik bakanlar düzeyinde bir karar almamız ve 'Karayolu Çalışma Grubu'na yön vermemizin çok önemli olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

'GEÇİS ÜCRETLERİNİN KALDIRILMASI ÖNEMLİ'

'UBAK Sistemi'nin temel hedefi olan kara yolu eşya taşımacılığının eşit rekabet şartlarında kademeli olarak serbestleştirilmesine yönelik profesyonel sürücülerin karşılaştığı vize sorunlarının çözülmesi ve geçiş ücretlerinin kaldırılmasının da büyük önem arz ettiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"İklim değişikliğine yönelik hedeflerimiz kapsamında elektrikli ve otonom taşıtlara yönelik çalışmalar bir diğer önemli bir süreci teşkil ediyor. Türkiye olarak, elektrikli taşıtları teşvik etmek üzere yolcu ve eşya taşımacılığında elektrikli taşıt kullanan taşımacılara kolaylıklar sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik. Benzer bir şekilde 'UBAK Sistemi'nde de elektrikli taşıtların kullanılmasını teşvik edecek bir yapı geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Örneğin; ilk aşamada elektrikli taşıtlar ile gerçekleştirilen transit taşımaların izin belgesinden muaf kılınmasının hedeflerimize yönelik fayda sağlayacağını düşünüyorum."

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