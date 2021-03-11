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- Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Haziranda tamamlanıyor
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Haziranda tamamlanıyor
11 Mart 2021 Perşembe - 13:26 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 13:26
Bakan Karaismailoğlu: Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız.
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