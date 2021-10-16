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Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki TBM tünelinde ışık göründü

UŞAK (AA)  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 15:03

Son dakika haberine göre... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye'nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını belirtti.


Gelen son dakika haberine göre; Ankara-İzmir YHT Projesi kapsamında Uşak'ın Eşme ilçesi ile Manisa'nın  Salihli ilçesini bağlayan T-1 Tüneli'nin Eşme çıkışında ışık görme töreni  düzenlendi.
 
Törendeki konuşmasında Türkiye'nin demiryolu atılımına dikkati çeken  Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne AK Parti hükümetleri döneminde 212  milyar liranın üzerinde yatırım yapılan demiryollarında yerli ve milli  kabiliyetleri geliştirdiklerini ifade etti.
 
Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test  süreçlerinin tamamlandığını, 2022 yılında seri üretime başlanacağını, saatte 225  kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren için de tasarım çalışmalarını tamamlayarak  gelecek yıl prototip üretim aşamasına geleceklerini aktaran Karaismailoğlu,  demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye  ulaştırmayı, Yüksek Hızlı Tren hatları için de 8,3 milyon olan yıllık yolcu  sayısını 17 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.
 
 
"Altyapı işlerinin yüzde 42,4'ünü tamamladık"
Hızlı tren konusunda 3 bin 515 kilometrelik hatta çalışmaların devam  ettiğini, bunlar arasında yer alan Ankara-Afyonkarahisar- Uşak- Manisa-İzmir  Hızlı Tren hattının Polatlı ile Menemen arasındaki 6 etap ve 508 kilometreden  oluştuğunu aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:
"5 istasyona sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemizde 41 bin  metrelik 49 adet tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde  altyapı işlerinin yüzde 42,4'ünü tamamladık. Tüm kesimler tamamlandığında  Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi  de 14 saatten 3,5 saate inecek.
 
 
21 viyadük ve 25 tünelin yer aldığı projemizin Eşme-Salihli kesimi  74,4 kilometre uzunluğunda. Buradaki T-1 tünelimiz, demiryolu ve güvenlik  tünelinin tek kesitte iki katlı olarak inşa edildiği Türkiye'nin ilk tünelidir.  Ayrıca Türkiye’de TBM tekniği ile yapılan en büyük çaplı tüneldir. Yani  tünelimizin üst katında hızlı tren giderken alt katta ambulans ulaşımı da  sağlanabilecek. 3 bin 47 metre uzunluğundaki T-1 tünelimizde bugün ışığı  görüyoruz."
 
 
"Kırılması zor bir rekor"
Üst katı demiryolu hattı, alt katı güvenlik tüneli olarak tasarlanan  tünelin kazı çapının 13,77 metre, kaplama betonu iç çapının da 12,50 metre  olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yapım süresine de dikkat çekerek, şunları  söyledi:
"Tünel kazı ve segment montaj imalatına bu yıl 20 Mart’ta başladık.  206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp dünyada kırılması zor bir rekora imza  attık. Bu tünel inşaatıyla dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, mühendislerinin  ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini  gösterdik."
 
 
TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da konuşmasında işçi ve mühendislerin  kimi zaman 32,4 metreyi 1 günde kazıp toplamda ise 206 gün gibi kısa bir sürede  tüneli açtığına dikkati çekti.
 
 
Törende bir konuşma yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise ülkenin  geleceğinin inşası adına heyecan verici bir projenin devam ettiğini, emeği  geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.
 
 
AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay'ın da  konuşma yaptığı törenin ardından Bakan Karaismaioğlu ve protokol üyeleri,  butonlara bastı. Tünel sondaj makinasının delerek açtığı tünelde ışığın  görünmesinin ardından protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

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Bakan Karaismailoğlu tünel YHT Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi rekor
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