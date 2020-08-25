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Bakan Karaismailoğlu: Durum çok vahim ama devletimiz güçlü

DHA, AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 12:17 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 12:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD'daki toplantının ardından Giresunda selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yaraların kısa sürede sarılması için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Kapalı yolun olmadığı bilgisini de aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Geldiğimiz zaman gördüğümüzde durumun vahametini anlıyoruz. Ama devletimiz büyük, bütün ekipler ile, bütün gücümüzle buradayız. En kısa zamanda vatandaşımızı normal hayata döndürmek için çaba içerisindeyiz. İlk saatlerden bu yana burada çalışan arkadaşlarımıza güç, kuvvet vermek için buradayız. Sorunları çözeceğiz, durum vahim ama devletimiz çok güçlü. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızın bütün mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  Giresun'daki sele ilişkin, "İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için  daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız." dedi. 
 
Karaismailoğlu, selin etkili olduğu ilçelerde incelemelerde bulunmak  için geldiği Giresun'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD), gazetecilere  yaptığı açıklamada, 22 Ağustos gecesi başlayan yağmurlar sonucunda büyük bir  afetin yaşandığına işaret etti.
 
 
Selde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır dileyen  Karaismailoğlu, "Maalesef kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en  kısa  sürede saracağız. Bunun çabası içindeyiz. Bugün buralardayız artık. Bir an  önce bu yaraları sanmak için arkadaşlarımıza güç vermek kuvvet vermek için buraya  geldik." diye konuştu.
 
Selden etkilenen bölgede kapalı yol yok
Bölgedeki dört vadide yağışların çok etkili olduğuna işaret eden Bakan  Karaismailoğlu, ilk andan itibaren çok sayıda ekibin iş makineleri ile yolları  açmak için çalıştığını anlattı.
 
Şu anda kapalı yol olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bazı  köylerimizde sıkıntılar var. Onlara da inşallah en kısa zamanda ulaşacağız ve  peşinden yaralarını sarmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.
 
 
"Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın yanındayız"
Selden etkilenen ilçelerde hayatın normale dönmesi için çalışıldığının  altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Tahribatın büyük olduğu Dereli ilçesinde de inşallah buradaki  tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi için  canla başla çalışacağız. İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için de  daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız. Bunun için burada izlenimlerimize  devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın yanındayız.  Onlarla birlikteyiz, en kısa sürede bütün yaraları saracağız. Ben tekrar  Giresun'umuza geçmiş olsun diyorum. İnşallah böyle afetleri bir daha yaşamamak  için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız,  yanında olmaya da devam edeceğiz."
 

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Bakan Karaismailoğlu giresun sel
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