Bakan Karaismailoğlu: Durum çok vahim ama devletimiz güçlü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AFAD'daki toplantının ardından Giresunda selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yaraların kısa sürede sarılması için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Kapalı yolun olmadığı bilgisini de aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Geldiğimiz zaman gördüğümüzde durumun vahametini anlıyoruz. Ama devletimiz büyük, bütün ekipler ile, bütün gücümüzle buradayız. En kısa zamanda vatandaşımızı normal hayata döndürmek için çaba içerisindeyiz. İlk saatlerden bu yana burada çalışan arkadaşlarımıza güç, kuvvet vermek için buradayız. Sorunları çözeceğiz, durum vahim ama devletimiz çok güçlü. İnşallah en kısa sürede vatandaşımızın bütün mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun 'daki sele ilişkin, "İnşallah bundan sonra bu afetlerin yaşanmaması için daha ciddi, daha kalıcı tedbirler alacağız." dedi.

Karaismailoğlu, selin etkili olduğu ilçelerde incelemelerde bulunmak için geldiği Giresun'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD), gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos gecesi başlayan yağmurlar sonucunda büyük bir afetin yaşandığına işaret etti.

Selde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yakınlarına sabır dileyen Karaismailoğlu, "Maalesef kayıplarımızı geri getiremeyeceğiz ama yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bunun çabası içindeyiz. Bugün buralardayız artık. Bir an önce bu yaraları sanmak için arkadaşlarımıza güç vermek kuvvet vermek için buraya geldik." diye konuştu.

Selden etkilenen bölgede kapalı yol yok

Bölgedeki dört vadide yağışların çok etkili olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, ilk andan itibaren çok sayıda ekibin iş makineleri ile yolları açmak için çalıştığını anlattı.

Şu anda kapalı yol olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bazı köylerimizde sıkıntılar var. Onlara da inşallah en kısa zamanda ulaşacağız ve peşinden yaralarını sarmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

"Bütün arkadaşlarımızla birlikte vatandaşımızın yanındayız"

Selden etkilenen ilçelerde hayatın normale dönmesi için çalışıldığının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti: