Bakan Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu üstyapı projelerinin tamamlandığını söyleyerek, "12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili proje hakkkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, "En geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili olarak, "Üstyapıyla ilgili de projelerimizi tamamladık. İlk aşamada, birinci etapta 8 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanı terminali projelerini tamamladık. Devamında da 12 milyon yolcuya hizmet edebilecek kapasitede bir havalimanı projelendirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini yapıp bu yıl içerisinde inşaatına başlayıp en geç 2 yıl içerisinde de inşaatını tamamlama hedefi içerisindeyiz." dedi.