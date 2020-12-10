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Bakan Karaismailoğlu: Çin'e giden ilk ihracat treni önümüzdeki hafta varacak

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 13:43 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 13:43

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treniyle ilgili, "Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizini geçerek Kazakistan'a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak." dedi.


Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'dan Eskişehir'e gelen  Karaismailoğlu,   Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç,  İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan,  Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin  Yazar ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.
 
Bakan Karaismailoğlu ile beraberindekiler, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge  Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Devrim Müzesi'nde Devrim otomobiline binen  Karaismailoğlu, araca ilişkin bilgi aldı.
 
Daha sonra elektrikli motor fabrikasını gezen Karaismailoğlu'na E5000  milli cer motoruna ilişkin bilgi verildi.
 
Ar-Ge Merkezi'ndeki çalışmalar konusunda da bilgi alan Karaismailoğlu,  lokomotif fabrikasını gezdi.
 
Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğu-batı  ve kuzey-güney ulaşım akslarının orta noktasında yer alan Eskişehir'de  bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
 
TÜRASAŞ'ın 3 bölge müdürlüğü ile demir yolu sektöründe 100 yılı aşan  tecrübe ve bilgi birikimi, yaklaşık 4 bin yetişmiş insan gücü, milli ve yerli  teknolojiler üreten tesislerle, Türkiye'nin raylı sistemler sektörünün en büyük  temsilcisi haline  geldiğini belirten Karaismailoğlu, "Bölge müdürlükleriyle  birlikte TÜRASAŞ'ta, milli dizel tren seti, milli elektrikli tren seti, milli  dizel elektrikli manevra lokomotifi, otomobil taşıma vagonu, milli yük vagonu,  dizel jeneratör seti, dizel motor imalatı, cer sistemleri, tren kontrol yönetim  sistemi ve akülü manevra aracı gibi ana ürün ve sistemlerin projeleri  tamamlanmıştır." dedi.
 
"Karasal yük taşımacılığında demir yolu payını artıracağız"
  
Karaismailoğlu, TÜRASAŞ'a bağlı Eskişehir Bölge Müdürlüğüne ilişkin  bilgiler vererek şöyle devam etti:
 
"Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge  müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent  içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu  kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna  kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek. Türkiye ulaştırma ve  altyapı alanında atılımcı bir geleneğe sahip. 18 yıldır ulaşımın her modunda  olduğu kadar haberleşmede de büyük projeler ve cesur yatırımlarla ülkemizi ilmek  ilmek örüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması ve  yakın gelecekte bir lojistik süper güce dönüşmesi yolunda gece gündüz  çalışıyoruz. Eskişehir'de 405 kilometresi yüksek hızlı tren hattı, 227  kilometresi konvansiyonel hat olmak üzere, 632 kilometre demir yolu ağı  bulunmaktadır. YHT ile Ankara-Eskişehir-İstanbul arasında seyahat adeta bir keyfe  dönüşmüştür. Ankara-Eskişehir arasında ulaşımın yüzde 65'i YHT ile yapılmaktadır.  Türkiye büyük hedefleri olan ve asla azla yetinmemesi gereken bir ülkedir. Bu  nedenledir ki geleceğimizi inşa edecek dev projeler bugünden hayata  geçirilmektedir."
 
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş vizyonu içinde  önemli yer tutan "anayurdu demir ağlarla örmek" vizyonuna sahip çıkarak, demir  yollarında çok yönlü bir reform gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Demir yolu  ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Yatırımlarımızla sinyalli hat  uzunluğumuzu yüzde 161, elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 176 oranında  artırdık. Demir yolu hat uzunluğumuzu 17 bin 527 kilometreye çıkaracağız. Karasal  yük taşımacılığında demir yolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğu-batı  aksında uluslararası İpek Demiryolu hattının önemli bir geçiş ve lojistik merkezi  haline getireceğiz." diye konuştu.
 
"Teknoloji satan bir ülke haline geldik"
 
"Demir yolu reformumuz kapsamında çok önemli bir başarı da demir  yolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri kendi fabrikalarımızda  üretebiliyor olmamızdır." diyen Karaismailoğlu, şunları söyledi:
 
"Ne kadar gurur vericidir ki bugün demir yolu lokomotif, vagon ve  otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Eskişehir ve  Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas,  Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri, Erzincan'da yerli ray  bağlantı malzemelerini üretiyoruz. Milli dizel elektrikli manevra lokomotifini,  otomobil taşıma vagonunu, dizel jeneratör setini, dizel motoru, cer sistemlerini,  tren kontrol yönetim sistemini ve akülü manevra araçlarını ülkemizde kendimiz  üretiyoruz. Hatta bu ürünlerimizi dünyanın pek çok ülkesine ihraç ederek daha  önemli bir aşamaya da geçmiş bulunuyoruz. Yöneticilerimiz, mühendislerimiz,  işçilerimiz sayesinde teknoloji üretip, teknoloji satan bir ülke haline geldik.  Bugün ziyaret ettiğimiz TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde devam eden yerli ve  milli yatırımlarımızı inceledik. Milli demir yolu sektörünün ihtiyacı olan  elektrikli anahat lokomotifi ile birlikte, hibrit ve dual lokomotiflerimizi ve  özgün motor projelerimizi burada yürütüyoruz."
 
Bakan Karaismailoğlu, E5000 tipi Milli Elektrikli Anahat Lokomotif  Geliştirme Projesi'nin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, 5 megavat gücünde,  saatte 140 kilometre hıza sahip elektrikli lokomotifin üretiminin yapılacağını  dile getirdi.
 
Proje kapsamında ayrıca, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu katma  değeri yüksek raylı araç sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlatan  Karaismailoğlu, "Projeyle lokomotiflerimizin ihtiyacı olan dizel motorlarının  yakıt tüketimlerini azaltırken, performanslarını da yine yerli imkanlarla  iyileştiriyoruz. Yine bu proje kapsamında, lisans hakları bize ait olan 8  silindirli az yakıtlı özgün motor tasarımlarımız devam ediyor.  Yurt dışı için 11  demir yolu bakım aracı ile birlikte 35  yük vagonu üretimleri devam ediyor.  Ürettiğimiz 234  yük vagonunu da alıcılarına teslim ettik." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı"
 
Bakan Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir  yollarında yaptıkları önemli yatırım çalışmalarının Türkiye'nin ticaret ve  ekonomisine katma değer olarak döndüğünün altını çizdi.
 
4 Aralık'ta ilk ihracat trenini İstanbul'dan Çin'e gönderdiklerini  değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
 
"Ülkemizin dış ticaretinde tarihi önem taşıyan bu çalışmayı gölgelemek  ve yok saymak isteyenler, rutin bir takım bürokratik işlemler için trenin Halkalı  İstasyonu'na uğramasını, 'tren yolundan döndü' şeklinde aktarmaya çalıştılar. Bu  ülkede bu bayrak altında yaşayan, ekmeğini yiyen, suyunu içen her bir insanımız  için büyük gurur vesilesi olan böyle bir gelişmenin, hamasi tartışmalara alet  edilmiş olması gerçekten anlaşılır bir şey değil. Yapılan bu iftira ve saldırgan  tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve  bugün Hazar Denizini geçerek Kazakistan'a ulaşarak normal Çin yolculuğuna devam  etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak."
 
Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Vilayet Meydanı'ndan İHH   İnsani Yardım Vakfının Suriye'ye gidecek yardım tırlarını uğurladı.  Karaismailoğlu daha sonra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.
 

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Bakan Karaismailoğlu ihracat treni Çin
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