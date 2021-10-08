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Bakan Karaismailoğlu canlı yayında açıkladı: Yüzde 80 azaldı

08 Ekim 2021 Cuma - 21:07 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 21:07

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.


Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
 
Ulaştırma ve Altyapı Şurası'nda 3 gün boyunca ulaşım ve haberleşme konuşuldu. Kapanış oturumunda hedeflerimizin bir kısmını açıklayabildik. Yeni hedefleri önümüzde koyduk, 50 yılı planladık. Atatürk Havalimanı'nı projelendirip etkinlik alanına dönüştereceğiz. Çok gzüel işlerden biri olacak burası.
 
"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI"
 
Karayolu altyapısını belli bir seviyeye getirdik. Sadece yakıttan, zamandan ve çevreden büyük bir kazanım elde ettik. Bu yollar üzerinde, taşıt sayısı 4 katın üzerine çıktı. Trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalma yaşadık. Bunun karşılığı; bir canın bir bedeli olamaz tabiki de ama bu konforlu yollarla binlerce can kurtardık. Bütün iller birbirine bölünmüş yollarla bağlandı. Projelerimiz, tünel çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar hep Türkiye':nin bir değeridir. Karayolu yatırımını belli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra karayolu yatırımlarımız devam edecek.
 
HAVALİMANI SAYISI 56'YA YÜKSELDİ
 
Havayolu halkın yolu oldu. 26 olan havalimanı sayısı 56 oldu. Şu anda da Rize-Artvin Havalimanı'nı bitime çalışmalarımız devam ediyor. Havayolu ulaşımında 210 milyon yolcu sayısına ulaştık.

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