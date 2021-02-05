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Bakan Karaismailoğlu: Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 13:32 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 13:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(1915 Çanakkale Köprüsü) 'Asırların hayali' için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz." dedi.


Çanakkale Köprüsü şantiyesi ziyaretinde brifing alan Karaismailoğlu,  gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkının bağımsızlığının temellerinin  atıldığı ve bir Milli Mücadele destanının yazıldığı Çanakkale'de, dünya çapında  bir proje için bir araya geldiklerini söyledi.
 
Bugün dev eserlerden birini olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki  çalışmaları incelemek için kente geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, şöyle devam  etti:
 
"1915 Çanakkale Köprüsü, artık, dünya ile ulaşımın her modunda  bağlanan ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelen Türkiye'mize  kazandırdığımız en büyük projelerden biri. Eşsiz mimarisi ile bir gerdanlık gibi  boğazın üzerinde uzanan köprümüz, bugüne dek yapılan dünya ulaştırma ve altyapı  projeleri içinde de çok önemli üstünlüklere sahip. Öncelikle, 1915 Çanakkale  Köprüsü'nün, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip  olacağının altını çizmek istiyorum. Diğer yandan dünyada ikiz tabliye olarak  tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine sahip. Tamamlandığında,  dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde dizayn ve inşa edilen ilk köprü  olarak tarihe geçecek."
 
"Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak"
 
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Boğazı üzerinde  adeta dünyaya karşı dimdik dururken şanlı tarihimizden pek çok simgeyi de  üzerinde birer nişan gibi gururla taşıyacağını dile getirerek şunları kaydetti:
 
"Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin  kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret ederken, iki çelik kule arasındaki 2 bin 23  metrelik orta açıklık Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize  edecektir. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi  figürüyle birlikte düşünüldüğünde, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe  erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır.  Köprümüzün mühendislik altyapısı da şanına yakışır şekilde hayata geçiriliyor.  Köprüde 162 bin kilometre uzunluğunda, yani dünyanın etrafında 4 defa dönecek  kadar çelik tel kullanılmaktadır. Bölgedeki yüksek rüzgar hızları dikkate  alınarak tasarlanan köprümüz, gerek işletme döneminde gerekse de inşaat sırasında  oluşacak en elverişsiz rüzgar etkilerine karşı test edilmiş ve bu testlerden  başarıyla çıkmıştır. Gerçekleşebilecek büyük depremlere karşı köprümüzün kule  temelleri çelik kazıklarla güçlendirilmiş ve zemin üzerinde konumlandırılmış  batırma keson tipi temel seçilmiştir."
 
Bakan Karaismailoğlu, köprünün Avrupa ve Asya ankraj bloklarında  imalatların yüzde 99 oranında gerçekleştiğini, askı halatı ve tabliye  imalatlarının fabrikalarda devam ettiğini bildirdi.
 
Ana kablo imalatlarının tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, "304  adet tel demetinden oluşan ana kablonun 236 adedi şantiye depo sahasına intikal  ettirildi. Fabrikada tabliye imalatları kapsamında panel imalatları tamamlanarak,  blok imalatlarında ise yüzde 63 fiziki gerçekleşme sağlandı. 1915 Çanakkale  Köprüsü kedi yolu servis platformu montaj çalışmaları kapsamında kedi yolu döşeme  ve yan korkuluklarının montaj çalışmaları da sonlandı. İtme-sürme yöntemi ile  yapım çalışmaları devam eden 680 metre uzunluğundaki Asya yaklaşım viyadüğünün  yüzde 96'sı fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı." diye konuştu.
 
"Köprümüzün, 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı  sürdürüyoruz"
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otoyol çalışmaları  kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı)  arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı  çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
 
318 metre yüksekliğindeki köprülerin son bloğunun 16 Mayıs 2020'de  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle yerleştirildiğini  hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
 
"Geçtiğimiz ocak ayında da köprümüzün ana halatlarının çekilmesi  sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre  uzunluğundaki kedi yolunu tamamladık. 'Kedi yolu' diye tabir edilen ana  halatların çekilmesinde faydalanılacak bu çalışma platformu köprü yapımlarındaki  en önemli eşik noktalarından biridir. Bugüne kadar görevli şirket tarafından  1,985 milyar avroluk iş yapılmış, kamulaştırma çalışmalarına ise 533 milyon lira  harcama yapılarak hayata geçirilen bu dev eser inşallah çok yakında halkımızın  hizmetinde olacak. 'Asırların hayali' için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana  kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için  çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz."
 
Karaismailoğlu, 2019 yılında tamamı hizmete sunulan İstanbul-İzmir  Otoyolu, Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu ile İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları  birleşerek Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan Marmara ve Ege bölgelerini  çağdaş bir otoyol ağıyla birbirine bağladığının altını çizdi.
 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de dahil olduğu toplam 400 kilometre  uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamının trafiğe açıldığını hatırlatan  Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki  Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da hizmete girmesiyle Marmara Otoyol Entegrasyonu  tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Bir başka deyişle bugün dünyanın en önemli  ticari koridorlarının kesiştiği bir nokta haline gelen Marmara Bölgemizi  çevreleyen Marmara Ringi tamamlanacaktır. Çanakkale Boğazı’ndan devam etmekte  olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere  dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak,  Çanakkale'de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. 1915 Çanakkale  Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler  süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek. Proje  tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt  tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon  lira tasarruf sağlayacağız."
 
"Milyonlarca insanı her anlamda birbirine bağlayacak"
 
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altında Türkiye'nin  müreffeh yarınlara taşıyacak, memleketin pek çok noktasına bereket getirecek bir  akıl yattığına değindi.
 
1915 Çanakkale Köprüsü'nün Türkiye'nin tarımının, sanayisinin ve  turizminin en bereketli olduğu bölgeleri dünyayla bağlayıp ülkeyi bütünsel  kalkınma hedeflerine götürecek yeni ticari koridorlar oluşturacağının aktaran  Karaismailoğlu, şunları dile getirdi:
 
"Köprümüz, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyol Projesi,  özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz ile  Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul'a önemli bir  alternatif olacaktır. Ege'nin, Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ihracat ürünleri birkaç  saat içerisinde kesintisiz bir ulaşımla Avrupalı alıcılarına ulaşacaktır. Marmara  ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemleriyle köprünün  sağladığı kara yolu entegrasyonu sayesinde etkin ve hızlı şekilde bağlanacaktır.  Proje, köprünün konumundan kaynaklı olarak sadece boğazın iki yakasını değil,  bölgedeki ve bölge ile bağlantılı coğrafyalardaki milyonlarca insanı her anlamda  birbirine bağlayacaktır."
 
Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yolunda yüksek hızlı tren ağını  genişletmiş, hızlı tren koridorları oluşturmuş, yerli bir demiryolu endüstrisi  oluşturmuş, lojistik merkezlerle ülkesinin rekabet kabiliyetini güçlendiren, İpek  Demiryolu'nun merkez ülkesi konumuna gelen bir ülke olacağını vurguladı.
 
Türkiye'nin dev limanları, gemi inşa alanında marka yapan tersaneleri,  güçlü deniz ticaret filosuyla deniz ülkesi kimliğini yeniden hatırlamış bir ülke  olacağına değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
 
"Yeni havaalanlarıyla sadece bölgesel değil, kıtalar arası konumunu  güçlendiren, havacılık endüstrisinde söz sahibi olan bir ülke olacaktır. Kendi  milli uydularını üreterek uzayda söz sahibi olurken, haberleşme sistemleri ile  bilgi toplumuna geçen, bilişim teknolojilerinde ve yazılımda üretici vasfına  sahip bir ülke olacaktır. Yaptığımız işler karşısında, ileri görüşlülüğümüzü  anlamayanlar, geçmişe ve gelecek nesillere duyduğumuz sorumluluğu idrak  edemeyenler oluyor. Ama biz biliyoruz ki tarih konuşanları değil iş yapanları,  aziz şehitlerimiz gibi yolundan dönmeyenleri yazacak. İnsanlık, cephede en önde  koşanları, vatan için canını ve ömrünü feda etmekten kaçınmayanları, gece gündüz  milletine hizmet edenleri, 'olmaz' diyenlerin karşısına 'olur' diyerek  dikilenleri unutmayacak. Biz, attığımız her adımda şanlı tarihimize ve parlak  geleceğimize duyduğumuz sorumlulukla hareket ediyoruz. Bugün bu cennet vatana  layık olacak işlerin altından kalkamazsak ne bu topraklarda yatan kahraman  şehitlerimize borcumuzu ödeyebiliriz, ne de yarın kendi evlatlarımızın rızasını  alabiliriz."
 

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Bakan Karaismailoğlu Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü
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