Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İstanbul YHT hattında çalışmalar önümüzdeki yıl bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattındaki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara-İstanbul YHT hattındaki ilave çalışmalarımızı önümüzdeki yıl bitiriyoruz" dedi.

TCDD'nin 165'inci yıl dönümü nedeniyle TCDD Gar Yerleşkesi Behiç Erkin Salonu'nda 'Omuz Omuza 165 Yıl Demiryolu İşçi Buluşması' programı düzenlendi.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve demir yolu çalışanları katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, demir yollarının tarihi ve stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, bu alandaki yatırımların devam ettiğini söyledi.

Demir yollarına yapılan yatırımın 212 milyar lirayı geçtiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Demir yollarının 2013'te yatırımda yüzde 33 olan payını, 2020'de yüzde 47'ye çıkardık. Demir yollarımızın modernizasyonu, yeni ve YHT hatlarının inşası için seferberlik başlattık. Hükümetlerimiz döneminde 1213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demir yolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 2003'teki sinyalli hat uzunluğunu yüzde 172 artışla 6 bin 828 kilometreye, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 artışla 5 bin 828 kilometreye ulaştırdık. YHT sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8, Avrupa 'nın da 6'ncı işletmecisi yaptık. Asrın projesi Marmaray 'ı halkımızın ve dünya ticaretinin hizmetine sunduk" dedi.

'ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİTECEK'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bölgesel yük taşımacılığında önemli ticaret hacmine sahip olduğunu işaret ederek, bu potansiyeli lojistik merkezler yaparak daha da artıracaklarını söyledi. Toplam 3 bin 515 kilometrelik hızlı tren hattında da yapım çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Altyapı imalatları tamamlanan ve seyahat süresini 40 dakika daha kısaltacak Ankara -İstanbul YHT hattındaki ilave çalışmalarımızı da önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Fabrika, liman, organize sanayi bölgeleri gibi yük merkezlerinin demir yolu bağlantısının sağlanması, taşıma maliyet ve miktarında daha rekabetçi olma açısından yük potansiyeli olan bu merkezlere iltisak hatları yapım çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Böylece üretimdeki lojistik maliyetlerde de önemli tasarruf sağlayacağız. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde demir yolu taşımacılığında nihai hedefimiz 25 lojistik merkezimizde, 20 milyon metrekarelik alanda, 75 milyon ton taşıma kapasitesine ulaşmak ve ülkemizin bütünsel kalkınmasına katkı sunmaktır. Demir yollarımızda, Ağustos 2021 itibarıyla taşınan yük miktarı, bir önceki döneme göre yüzde 18 oranında artmıştır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattımız üzerinden yapılan ihracat ve ithalatta, toplam 1 milyon 276 bin 134 tonluk yük taşındı. 2024 yılı sonunda bu sayıyı 20 milyon ton yüke yükseltmeyi hedefliyoruz."

'ELEKTRİKLİ TRENDE SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen çalışmalarla hepsi milli üretimler olan banliyö, metro aracı, hızlı tren, elektrikli lokomotif, lokomotif platformu, elektrikli tren seti ile yeni nesil demir yolu bakım aracı, cer zinciri ve tren kontrol sistemi ile yeni nesil dizel motorunun tasarım ve üretimine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Saatte 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren setinin test süreçlerini tamamladık, 2022 yılında seri üretimine geçeceğiz. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifin seri üretimine de başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren'in tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geçeceğiz. Milli Banliyö Treni Projesi'nde ise tasarım çalışmalarına devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılında aracımızı raylara indirmek. Bu projeleri tamamlayarak araçlarımızı raylara indirdiğimiz an metro, banliyö ve tramvay tasarım ve üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araç üretiminde ülkemiz için önemli bir aşamaya ulaşacağız."