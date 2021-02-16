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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Rize-Artvin Havalimanı yıl sonunda açılacak

AA |  16 Şubat 2021 Salı - 10:30 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 10:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden biri olduğunu, 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Rize-Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini  Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa  edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız.  Çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı,  Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı ile üst seviyeye  taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile uyumlu mühendislik." ifadelerini kullandı.
 
Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal  binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre  genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45  bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.

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