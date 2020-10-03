Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Nisan sonu yolcu alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu ve "Kağıthane-Gayrettepe Havalimanı Metro Hattı'nda nisan sonu gibi yolcu alacak şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun açılış tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Metroda, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl açmayı planlıyoruz.

İstanbul’un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre.

İstanbul’da an itibarıyla 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımı devam ediyor" dedi.

Gayrettepe -İstanbul Havalimanı metrosunun birçok açıdan rekorların projesi olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, “Ülkemizde ilk defa on adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanıldı. Projemiz Türkiye’nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin en hızla metro araçları da burada kullanılacak. Türkiye’de metro araçlarının hız limiti 80 kilometre ancak bu hat saatte 120 kilometre hız yapacak şekilde projelendirildi” ifadelerini kullandı.