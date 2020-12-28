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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İhracat rekoru kırıldı...

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 12:33 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 12:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 588 kilometrelik Suveren (Bingöl) ile Payas (İskenderun) parkurunda bu yılın kasım-aralık aylarında 202 bin ton demir cevherinin, İskenderun'dan deniz yoluyla ihraç edildiğini belirterek, "Bu taşıma, ihracat taşımalarında önemli bir paya sahip olan demir yolu ile deniz yolu kombine taşımacılığında rekor niteliğinde bulunuyor." dedi.


Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yük  taşımacılığına seçenekler sunmaya devam eden TCDD Taşımacılık AŞ Genel  Müdürlüğünün, yük artışı gerçekleştirmeyi ve yeni destinasyonlar eklemeyi  sürdürdüğünü belirterek, kurumun kombine taşımacılığın geliştirilmesi yönünde,  özel sektörle iş birliğiyle tüm hatlarındaki taşımalarını artırdığını söyledi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yurt içi ve yurt  dışı  ticaretin devamlılığının sağlanmasında demir yolu taşımacılığının,  özellikle ihracatta demir yoluyla kombine taşımacılığın arttığına dikkati çeken  Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
 
"Bu kapsamda, 588 kilometrelik Suveren (Bingöl) ile Payas (İskenderun)  parkurunda bu yılın kasım-aralık aylarında 202 bin ton demir cevheri,  İskenderun'dan deniz yoluyla ihraç edildi. Bu taşımanın yapıldığı 144 tren,  Suveren-Payas arasında yaklaşık 170 bin kilometre yol kat etti. Bu taşıma,  ihracat taşımalarında önemli bir paya sahip olan demir yolu ile deniz yolu  kombine taşımacılığında rekor niteliğinde bulunuyor."
 
 "Bu yıl 1 milyon 200 bin ton demir cevheri ulaştırıldı"
 
Bakan Karaismailoğlu, Suveren (Bingöl) ile Payas (İskenderun) hattının  kombine taşımacılığı açısından en fazla artış yaşanan hatlardan olduğunu ifade  ederek, "2019'da demir yoluyla 921 bin ton demir cevheri yük ulaştırılırken, bu  yılın sonu itibarıyla bu rakam yaklaşık 1 milyon 200 bin tona ulaştı." diye  konuştu.
 
Demir yoluyla kombine taşımacılığın geliştirilmesinin ulaşım  maliyetleri açısından önemli avantaj sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, bu  durumun ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını da vurguladı.
 
Karaismailoğlu, demir yolu ve demir yolu-liman kombinasyonu  kullanılarak yapılan ihracat verilerini de paylaşarak,  "Bu yıl, demir yolu sınır  kapıları üzerinden (Kapıkule,Kapıköy ve Canbaz) 1 milyon 650 bin ton, demir  yolu-liman kombinasyonuyla da 4 milyon 455 bin ton olmak üzere toplam 6 milyon  105 bin ton ihracat taşıması gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
 
Halen 15 limana doğrudan demir yolu bağlantısı bulunduğunu anlatan  Karaismailoğlu, Payas MMK ve Atakaş, Aliağa limanları, İskenderun Assan,  Ekinciler, Yazıcı, İsdemir ve Tekirdağ/Asyaport limanlarından da kısa mesafe kara  yolu kullanılarak kombine taşımacılık moduyla ihracat taşımalarının  gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
 

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