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Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 2 yıl bitmeden açılacak

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:54 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 20:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyoluna ilişkin, “En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır.” dedi.


Aydın'daki programı kapsamında ilk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u  makamında ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra geçtiği AK Parti İl  Başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele  ettiğini aktardı.
 
Bakan Karaismailoğlu, bakanlığa bağlı şantiyelerde Kovid-19'a yönelik  her türlü tedbirin alındığını ve projelerin devam ettiğini, bu projelerden  Aydın-Denizli otoyolu ihalesinin de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini  söyledi.
 
İhaleye çok değerli firmaların ilgi gösterdiğini vurgulayan  Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Yani böyle bir salgın sürecinden sonra ülkeler kendi ekonomilerini  bile sorgularken, ülkemizdeki böyle büyük bir ihaleye bu kadar ilginin  gösterilmesi, ülkemizin büyüklüğünün ve ülkemizin değerinin bir sonucudur.  Otoyolumuzun şu an ihalesi tamamlanmış bulunmaktadır. Prosedürleri tamamlıyoruz.  En kısa zamanda ihale sürecini tamamlayıp bitirdikten sonra inşallah bütün  hedefimiz 2 yıl bitmeden bu yolu hizmete açmaktır.”
 
Karaismailoğlu, projenin Aydın’ın değerine değer katacağını  belirterek, "Aydın-Denizli bölgesindeki üretime ve istihdama, turizme, tarıma ve  ihracata büyük katkısı olacak bir proje. Bizim ulaşım ve altyapıdaki  projelerimizi sadece bir yatırım olarak görmemek lazım. Yani burada bir birim  harcama yapıyorsak, onun gelişi belki on birim, yirmi birim oluyor. Çünkü artı  değerleri çok fazla. O yüzden bizim projelerimiz çok değerli. Gittikleri her yere  bizim projeler canlılık getiriyor, hayat getiriyor. Orada yaşayanların yaşam  kalitesini, yaşam standardını yükseltiyor." diye konuştu.
 
 Karaismailoğlu daha sonra AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz,  Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve AK Parti İl Başkanı Ömer  Özmen'le yapımı devam eden Ortaklar-Selçuk kara yolunu inceledi.
 
  
 

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