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Bakan Karaismailoğlu: 4 saatten, 1 saat 20 dakikaya düşecek

28 Kasım 2020 Cumartesi - 17:15 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesine ilişkin, "Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek" dedi.


Bakan Karaismailoğlu, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun 1.etabı olan  Hayrabolu-Kandamış arası 13 kilometrelik kesimin açılış töreninde yaptığı  konuşmada, Tekirdağ'ın binlerce yıl öncesine uzanan köklü bir tarihe ve doğal  güzelliklere sahip olduğunu söyledi.
 
Tekirdağ'ın ayçiçeği ve buğday ile sarıya boyanmış ovalarının dillere  destan olduğunu anlatan Karaismailoğlu, "Namı diyarları aşmış üzüm bağları ve  mandıraları, eşsiz sahilleri ve sağlık fışkıran dağlarıyla cennetten bir köşe.  Asya ve Avrupa arasında, ticaret ve kültür alışverişine sahne olan yolların  kavşak noktasında bulunan Tekirdağ, her daim ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir  merkez olmuştur. " diye konuştu.
 
 Karaismailoğlu, Trakya'nın Marmara ve Karadeniz'e açılan penceresi  Tekirdağ'ın, sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle Trakya'nın en büyük ili  olarak, İstanbul ile ülke ekonomisini canlandıran bir güce sahip olduğunu ifade  etti.
 
Bu nedenle ulaşım açısından çok önemli bir noktada bulunan Tekirdağ'ın  ulaşım ve iletişim altyapısına 18 yılda yaklaşık  6 milyar 862 milyon lira  yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Şimdi de Hayrabolu-Tekirdağ  Yolu'nun 1. Etabı'nı açmanın sevincini yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu ile  ülkemizin Avrupa'ya bağlantısını sağlayan uluslararası yol güzergahı üzerinde  bulunan Tekirdağ'ın ulaşımı yüksek standartlı bir yol ağı ile sağlanacaktır.  Hayrabolu-Tekirdağ Yolu, Hayrabolu'yu çevre yolu olarak geçen Alpullu-Malkara  yolundaki Hayrabolu Köprülü Kavşağı'ndan başlayarak, Tekirdağ çevre yoluna  bağlayacaktır." dedi.
 
"13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon lira"
 
Karaismailoğlu, proje kapsamında 19 kavşak, 4 köprü ve 1 üstgeçit, 5  altgeçit ile 116 hidrolik sanat yapısı bulunduğunu dile getirdi.
 
Hayrabolu ilçesini Tekirdağ'a bağlayan 47 kilometre uzunluğundaki  mevcut yolun 1,3 kilometre kısalarak 45,7 kilometreye düşeceğini anlatan  Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
 
"2x1 standardında, 7 metre genişliğindeki mevcut yol 2x2 şeritli BSK  kaplamalı bölünmüş yol haline gelecektir. Bugün açılışını yaptığımız 1. Etap  kapsamında 13 kilometre bölünmüş yol, 5 kavşak, 3 köprü ve 3 alt geçit  tamamlanmıştır. Bu 13 kilometrelik kesimin toplam maliyeti 166 milyon liradır.  Projenin tamamı bittiğinde Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin  Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak, bölgedeki ticaret hacmi artacak ve Tekirdağ ili  sosyo-ekonomik kazanımlar elde edecektir. Yol kullanıcılarına daha güvenli ulaşım  imkanı tesis edilecektir. Bölgedeki seyahat süresi kısalacak, araçların çevreye  bıraktıkları egzoz emisyonları azalacaktır. Ayrıca bakım-işletme giderlerinden  tasarruf edilerek, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke  ekonomisine katkı sağlanacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."
 
Karaismailoğlu, 2003 yılında Tekirdağ'da 86 kilometre olan bölünmüş  yol uzunluğunu 266 kilometre daha yaparak 352 kilometreye çıkardıklarını  belirterek, şunları kaydetti:
 
"2003'te yollarının 265 kilometresi BSK kaplamalı idi, 537 kilometreye  yükselttik. Tekirdağ'ı İstanbul'a, Çanakkale'ye, Kırklareli'ne ve Edirne'ye  bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu  Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Malkara-Çanakkale Otoyolu) dahil 8  karayolu projemiz de devam ediyor. Bu projelerden biri olan 101 kilometre  uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale  üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Sadece  Tekirdağ'ın değil tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil  etmektedir."
 
 Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü  ile Avrupa ve Trakya üzerinden, Ege ve İç Anadolu'nun batısına, Adana-Konya aksı  ve Batı Akdeniz Bölgesi'ne yönelecek karayolu trafiği için İstanbul Boğazı  geçişine yeni bir alternatif oluşturulacağını bildirdi.
 
Tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve yapımları devam eden Kuzey  Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projeleri ile Marmara Denizi'nin  tamamının otoyollar ile çevrileceğini ve Marmara Otoyol Ringi projesinin hayata  geçirileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Söz konusu üç projenin geçtiği  güzergahlar Türkiye'nin hem yük hem de yolcu taşımacılığında trafik talebinin en  yoğun olduğu ana karayolu koridorlarıdır. Türkiye'nin İstanbul, Bursa, Kocaeli ve  Tekirdağ gibi önemli sanayi ve ticaret merkezlerini yüksek standartlı,  kesintisiz, güvenilir, emniyetli ve konforlu bir otoyol ile Avrupa, Ege ve  Akdeniz bölgelerine ulaşımını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
 
Karaismailoğlu, Tekirdağ'daki toplam 198 kilometrelik demiryolu  hattını da kapsayan İstanbul (Halkalı)- Pehlivanköy-Demirköprü ve  Pehlivanköy-Hudut arasındaki mevcut demiryolunu yenilediklerinin altını çizdi.
 
"Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1  saat 20 dakikaya düşecek"
 
31 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ-Muratlı arası 2. hat yapımı ve  Tekirdağ-Muratlı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Projesi'ni de tamamladıklarını  anlatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
 "Ülkemizin demiryollarında tam anlamıyla bir köprü olmasını sağlayacak  Asya-Avrupa koridorunun ilk parçası olan Halkalı-Kapıkule demiryolu projesini de  başlattık. 8 milyar proje bedeli ile 229 kilometre uzunluğunda hem yük hem de  yolcu taşımacılığı yapacak hızlı demiryolu hattı inşa edilecek. Projenin  tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1  saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise  6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya  düşecek. Mevcut hat kapasitesi 4 kat artırılacak. Proje 153 kilometre  Çerkezköy-Kapıkule ve 76 kilometre Halkalı-Çerkezköy olmak üzere iki kesimden  oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yüzde 25 fiziki ilerleme  kaydettik. 2. kesimde yapım ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu projenin  44 kilometresi Tekirdağ'dan geçiyor ve bu proje kapsamında Çerkezköy'de yeni  yolcu istasyonu ve yeni yük istasyonları kurulacak. Tekirdağ-Çerkezköy Lojistik  Merkezi projemiz de Halkalı-Kapıkule arasındaki hızlı demiryolu projesine yakın  konumda yer almaktadır."
 
Karaismailoğlu, hem kendi denizlerinde hem de bulunduğu Akdeniz, Ege  ve Karadeniz'de deniz güvenliğini sağlayan Ulusal Deniz Emniyeti ve  Acil  Müdahale Merkezi'ni Tekirdağ'da kurduklarını dile getirdi.
 
Tekirdağ'ın yollarını açarken, her bir köyünü ulaşılır hale  getirirken, erişim altyapısını da unutmadıklarını anlatan Karaismailoğlu,  sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Fiber optik kablo uzunluğunu bin 42 kilometreden 5 bin 689  kilometreye çıkardık. Hızlı internet kullanıcısı adeta yok iken, bugün 946 bin  814 hızlı internet abonesi bulunuyor. Tekirdağ’ın gelişimi ve kalkınması için her  türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Sizlerin her geçen gün  ülkemizin diğer illeriyle ve dünyayla bağlarınızı güçlendireceğiz. Yaşam  kalitenize hissedilir katkılar sunacağız. Türkiye'miz çok önemli bir tarihi  dönemeçten geçiyor.  Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin tam ortasındayız. Bugün  dünyanın üretimi, tedariki ve en önemli pazarları bu üçgene doğru hareket  etmektedir. Ülkemizin benzersiz konumu nedeniyle büyük fırsatlarla karşı  karşıyayız. Bu fırsatları iyi kullanmak için tüm altyapımızla hazırlıklı  olmalıyız.  Bu stratejik bakış açısı ile ulaştırma ve haberleşme alanında hayata  geçirdiğimiz dev projelere ve durmadan yılmadan yaptığımız çalışmalara sizler de  şahitsiniz.  Hedefimiz Türkiye’nin her noktasına ekonomik gelişimi, kalkınmayı  taşıyacak yollar inşa etmek. İhracatımıza katkı vermek. Kalbinde bulunduğumuz  Yeni İpek Yolu'nda oyun kurucu bir ülke olmak. Lojistik süper güce dönüşmek."
 
Bakan Karaismailoğlu, tören öncesi Hayrabolu Belediyesini de ziyaret  etti.

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