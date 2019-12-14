Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı. Bakan Akar, açıklamasında Deniz hak, menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz" ifadesini kullandı.
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- Bakan Hulusi Akar: Yapılması gerekenleri yaptık
Bakan Hulusi Akar: Yapılması gerekenleri yaptık
AA | 14 Aralık 2019 Cumartesi - 13:03 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 13:03