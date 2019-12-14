Bakan Hulusi Akar: Yapılması gerekenleri yaptık

Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları ele alındı. Bakan Akar, açıklamasında Deniz hak, menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz" ifadesini kullandı.