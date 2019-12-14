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Bakan Hulusi Akar: Yapılması gerekenleri yaptık

AA |  14 Aralık 2019 Cumartesi - 13:03 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 13:03

Milli Savunma Bakanı Akar, Katar'daki 19. Doha Forumu kapsamında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.


Akar'ın Serrac ile görüşmesinde Deniz Yetki Alanlarının  Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik iş birliği konuları  ele alındı. Bakan Akar, açıklamasında Deniz hak, menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz" ifadesini kullandı.

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