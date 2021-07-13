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Bakan Hulusi Akar'dan İtalyan mevkidaşıyla kritik görüşme!

13 Temmuz 2021 Salı - 22:29 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 22:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü. Görüşmede ikili konuların yanı sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma  Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. 
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da  gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının yanı  sıra Afganistan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin ele alındığı  belirtildi.
 
Yapıcı ve olumlu geçtiği bildirilen görüşmeye ilişkin açıklamada, şu  ifadelere yer verildi:
 
"Görüşmede Akar tarafından, NATO'nun güney kanadı ve Akdeniz’in iki  müttefik ülkesi Türkiye ve İtalya arasındaki ortak değerlere ve iş birliğine  vurgu yapıldığı, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası  hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, başta DEAŞ,  FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin  azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü, Türkiye'nin salgına rağmen NATO'ya kesintisiz  katkı sağlamaya devam ettiği, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş  birliğinin geliştirilmesine verilen önemin ifade edildiği belirtildi."

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