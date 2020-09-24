Bakan güzel haberi verdi! Milyonlarca lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8'inci Başvuru Çağrısı 4'üncü grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek veriyoruz. AB standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz. Bu bağlamda TKDKnın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8'inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4'üncü grup sonuçları belli oldu. Destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde 90 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin; 10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3ü su ürünleri işleme yatırımı, 14ü ise meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.