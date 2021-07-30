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Bakan Gül: Yangınların kaynağı ve sebebi araştırılıyor

DHA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 11:04 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 11:04

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı illerde çıkan orman yangınlarının kaynağı ve nedeninin her yönüyle araştırıldığını açıkladı.


Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, bazı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, inceleme başlatıldığını belirterek, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.
 
 

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Yangın
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