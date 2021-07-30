Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, bazı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, inceleme başlatıldığını belirterek, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.
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Bakan Gül: Yangınların kaynağı ve sebebi araştırılıyor
DHA | 30 Temmuz 2021 Cuma - 11:04 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 11:04