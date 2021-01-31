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Bakan Gül, Ünye’deki olayla ilgili HSK’ye inceleme izni verdi

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 18:37 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 18:37

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ünye’de bir yargı mensubunun müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili olarak HSK’ye inceleme izni verdi.


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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Ünye
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