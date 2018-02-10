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Bakan Gül sayı verdi: Bugün itibarıyla...

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 11:07 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 11:08

Adalet Bakanı Gül: "Bugün itibarıyla tutuklu ve hükümlü sayısı FETÖ'den 38 bin 470, PKK'dan 10 bin 79, DEAŞ'tan bin 354'tür."


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