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Bakan Gül: NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle aydınlatılmalı

DHA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 15:10 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:10

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişinin Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülmesiyle ilgili, "NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" dedi.


Bakan Gül, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10'uncu yılında maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.
 
 

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül NSU terör örgütü
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