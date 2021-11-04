Bakan Gül, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'da NSU cinayetlerinin açığa çıkışının 10'uncu yılında maktul ailelerinin adalet arayışını destekliyor, ırkçı saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.
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Bakan Gül: NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle aydınlatılmalı
DHA | 04 Kasım 2021 Perşembe - 15:10 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:10
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişinin Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülmesiyle ilgili, "NSU terör örgütü eylemleri tüm yönleriyle ve ciddiyetle aydınlatılmalıdır" dedi.
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