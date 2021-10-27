Bakan Gül: Nefret suçu ile ilgili yeni bir düzenleme yapacağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrımcılık ve nefret suçu ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Bir insanın kılık kıyafetinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunun kötü örnekleri, hafızamızda tazedir. Hukuk devletinde, şablon insan yoktur; herkes eşittir ve biriciktir" dedi.

Bakan Gül, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun 'Nefret Söylemi ve Nefret Suçları' konulu sempozyumuna katıldı. Programa Gül'ün yanı sıra Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

'VİCDAN VE ADALET KENARA ÇEKİLMİŞSE ORAYA ZULÜM YERLEŞİR'

Gül, hukukun; toplumun huzuru için, tüm farklılıkların güvencesi olarak hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmekle görevli olduğunu söyledi. Bu çağda, hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük ikliminin farklı düşünceler ve kimlikler üzerinde artan bir baskıya dönüştüğünü ifade eden Gül, "Küresel adalet, giderek daha da zarar görmekte. İnsanların ortak değerleri korunmaya her zamankinden daha da muhtaç hale gelmektedir. Birçok batı ülkesinde İslam ve göçmen karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Vicdan ve adalet kenara çekilmişse oraya zulüm yerleşir, ayrımcılık ve nefret yerleşir. Bunu ülkemizde de geçmiş zamanlarda yaşadık. Bir insanın kılık kıyafetinden, yaşam tarzından, inancından dolayı eğitim ve çalışma hayatına yönelik nasıl ayrımcılığa tabi tutulduğunun kötü örnekleri, hafızamızda tazedir. Hukuk devletinde, şablon insan yoktur; herkes eşittir ve biriciktir" dedi.

'DÜZENLEMENİN BU YASAMA DÖNEMİNDE GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Gül, ayrımcılık ve nefret suçu ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni bir düzenleme yapacaklarını belirterek, "Bu düzenlemeye akademik bu tür toplantılar ışık tutacaktır. Meclisi'mizin insan hakları komisyonu başta olmak üzere buralarda olgunlaşarak, yasal düzenlemenin de yine bu yasama döneminde gelmesini hedefliyoruz. Nefret suçlarına yönelik TCK'da düzenleme yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.