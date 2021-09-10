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Bakan Gül duyurdu: Yıl bitmeden temelini atacağız

DHA |  10 Eylül 2021 Cuma - 22:02 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 22:02

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara'ya yeni bir adliye binası yapılacağını açıklayarak, "Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhiye'deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara’nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak" dedi.


Bakan Gül yaptığı açıklamada, "Yine, başkentimizin adına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta da kararlıyız. İnşallah yıl bitmeden yeni adliye binamızın temelini de atacağız. Yaklaşık 700 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yeni adliye binası, şu an Sıhhiye'deki binanın 8 katı büyüklüğünde olacak, Ankara’nın ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak. Böylece farklı yerlere dağılmış olan adliyenin tüm birimlerini de aynı yerde buluşturacağız. Hem vatandaşımıza, hem avukatlarımıza büyük bir zaman ve emek kolaylığı sağlamış olacağız. Bu projenin de şimdiden yargı teşkilatına ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı
 

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara
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