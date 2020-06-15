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Bakan Gül duyurdu! Yarından itibaren başlıyor

15 Haziran 2020 Pazartesi - 10:08 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 10:15

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.


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