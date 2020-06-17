Bakan Gül açıkladı! Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu. Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor. Avukatlar duruşmaya videokonferansla katılacak. Gül, bu uygulamanın yargılamanın hızlanması ve adil sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacağını belirtti.

BAKAN GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

Bakan Gül yaptığı açıklamada, 'Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız. Avukatlar duruşmaya videokonferansla katılacak. Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Celse programı ile de entegre edeceğiz. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür' dedi.

'Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz' diyen Bakan Gül, 'Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşlarımızın memnun olacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir start'ını vermiş oluyoruz. Ceza davalarında da yaygınlaştıracağız. Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız. Zaman içerisinde aynı anda, dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilirler. Hakim beyanı da görebilecek. Bu önemli değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.