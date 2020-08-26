Bakan Fatih Dönmez'den CNN TÜRK'te önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge'de, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili merak edilenleri ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmalarını Ahmet Hakan'a anlatıyor.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye petrollerinde bu işe gece gündüz kafa yoran bir ekibimiz var. Karadeniz 'de oldukça eskiye gidiyor hikayemiz.

KEŞİF NASIL YAPILIYOR?

6 tane derin deniz sondajı yapıldı, ancak denk gelmedi, bulanamadı. Denizde ses dalgalarına aşağıdaki katmanların dönüşleri var.

2 ve 3 boyutlu yapılıyor. Bir röntgen filmi gibi düşünün. Yüksek potansiyeli olan yerlerde sondaj kararı veriliyor.

Yine tıptan gidelim. Biyopsi gibi düşünün bir örnek alıyoruz.

Karadeniz'de şu an yaptığımız araştırmada su derinliği 2100 metre. Bu gemilerin su seviyesinden 12 bin metreye kadar sondaj kabiliyeti var. Oradan deneme amaçlı örnekler alınıyor ve test yapılıyor. Karadeniz'de yüz yüz gaz keşfi var, petrol yok.

Hemen hemen yüzde yüz saflıkta metan yakaladık. Uluslararası rezerv hesaplama yöntemi kullanıldı. Türkiye bölgesel ölçekte önemli bir oyuncu oldu.

"DENİZDEKİ KEŞİFLER İÇİNDE BİR NUMARAYIZ"

2020 yılında açıklanan denizdeki keşifler içinde bir numarayız.

Biz 14 ay önce sismik çalışmalara başlamıştık. 2 bin km'de keşfettiğimiz alan 250 kilometrekare. Komşu bir alan daha var. Rezerv konusunda revizyon yukarı yönlü olacak. 320 milyardan fazla rezerv var.

Sakarya Gaz Bloğu 8 bin kilometrekarelik bir alan. 4'e birlik kısmını yaptık. Tuna her sene 1 milimetre malzeme taşımız gözüküyor.

Kuzeyimizde, 2-3 yıl kadar önce Romanya bir keşif yaptı. Arkadaşlar Tuna'nın getirdiği başka malzemelerin olduğunu düşünüyor.

Burada da sismik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.