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Bakan Fakıbaba'dan rahatlatan açıklama

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 11:33 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 11:33

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok." dedi.


Fakıbaba, Altunkaya Çiftliği'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada,  Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'in önemli bir kent olduğunu ifade eden Fakıbaba, gezdiği  çiftliğin de tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi  gösterdiğini belirtti.

Gazetecilerin, tarımsal kuraklık olabileceği yönündeki endişelere  ilişkin sorularını da cevaplandıran Fakıbaba, "Allah'a şükür şu an tarımsal  kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda önlemlerimiz alıyoruz." dedi.

Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da  özellikle GAP ve DAP'ın acil şekilde bitirilmesi gerektiğine inandığını  vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi  çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa  zamanda açıklanacaktır. Tarım Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas  sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, 'bu  sorunla nasıl baş edebiliriz' bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza  inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülüyor. Biz hem hava  tahminlerini takip ederek hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en  kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi  yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği  olacak, bu konuda endişeye mahal yok."

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