Bakan Fakıbaba'dan önemli açıklamalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fakıbaba, MSB ile gıda temini protokolü hakkında, "Ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak." dedi.

Yayla yasağıyla ilgili Bakan Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak." ifadelerini kullandı.Fakıbaba'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çiftçiye destekler özellikle mazot ve yem de olacak. Bizde Tarım Bakanlığı olarak bu konularda çalışmalarımız var. Mazot, yem ve diğerleri diyerek çalışmalarımıza devam edip sayın Başbakanımıza arz edeceğiz.

YASAK BU YAZ KALKIYOR

(Yayla yasağı) Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak.

LÜKS LOKANTALARDA BİLE DÜŞÜŞ OLDU

Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu.Gittiğimiz her yerde mutfağımız şenlendi diyorlar. Bazı kesimleri de kasıtlı olarak ayaklandırmak isteyen kurumlarda var da ben bunları görüyorum.

Ciğer fiyatları arttı diyorlar, artışının anlamını anlamak mümkün değil. 2017 yılında 1 milyon 250 bin ton et tüketimi yapmışız, 75 bin ton bakanlar kurulundan et ithalatı için izin almışız. 75 bin ton 2018'de 1 milyon 300 bin ton olarak görüyoruz tülketimi. Yüzde 5 civarında bir etle piyasayı regüle etmek tüm amacımız bu. Ciğer fiyatını artırmak isteyenler bunu bahane ediyor. Yüzde 5 ile ciğer fiyatı nasıl artar anlamış değilim. Biz kasaplık, kesimlik hayvan ihracatını yapabiliriz. 2018'de bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Besili hayvanlarda gümrük vergisini yüzde 0'a indirdik.

YERLİ ÜRETİMİN AYAK SESLERİ GELİYOR

Bizim üreticiye besiciye çok büyük saygımız var. Hem üretenler hem tüketenler kazansın istiyoruz. Yerli üretimim ayak sesleri geliyor.

750 bin ile 1 milyon düveye ihtiyacımız var. Biz yerli hayvanımızı arttıracağız. 2018 yılı buzağı ölüm oranlarının düşme yılı olacak. Buzağı ölüm oranlarını azaltırsak emin olun işimiz çok zor değil. Bunları başaracak güçteyiz. Bu hükümet yapar.