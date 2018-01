Bakan Fakıbaba, aşiret kavgasını kan davasına dönüşmeden engeldi

Kavga barışla son buldu

Bakan Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Mehmet Ali Bey söyledi, dün bir trafik kazası oldu. Oluyor, hayat bu. İstemezsek de trafik kazası olur ama bu trafik kazasını kabul etmek ve onların önlemini almak bizim görevimiz. Onun için Allah yine bu barışta emeği olan herkesten razı olsun. Tabi ki hem Veysi Bey’e, hem Celal kardeşime yürekten teşekkür ediyorum, aşiretlerine teşekkür ediyorum. Allah onlardan bin kere razı olsun. Yine müftü bey ve hocalarım müsaade ederse bir ayet okuyacağım. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de onlara yanaş ve Allah’a tevekkül et. Ne kadar önemli. Bir ayet daha, ‘Ey iman edenler, hepiniz barış ve selamete giriniz’ Bunu Allah emrediyor. ‘Ey iman edenler hepiniz barış ve selamete giriniz, şeytanın adımlarına uymayınız çünkü o aranızı açan bir düşmandır.’ Ya Rabbim, iyi ki bizi Müslüman yaratmışsın. Bundan güzel ne olabilir. Şu ayetin güzelliğine bakın. Ya Rabbi bizi şeytanlar koru. Ya Rabbi bu barışı hayırlı et. Bu barışı devamlı et Ya Rabbi. Bu barışta emeği olan bütün insanlara yardım et Ya Rabbi. Urfa’mıza, ülkemize, İslam alemine hep barış ver Ya Rabbi. Ben bu barışın daim olmasını ve hayırlı olmasını diliyorum.”