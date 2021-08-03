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Bakan Ersoy: Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya açılması mümkün değil

DHA |  03 Ağustos 2021 Salı - 16:58 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 16:58

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan orman arazilerinin turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılmasının hukuken mümkün olmadığını açıkladı.


Bakan Ersoy, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Bakan Ersoy, "Sayın Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup, görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" dedi.
 
 

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