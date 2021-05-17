Bakan Ersoy'un eşi yaşadığı şoku anlattı! 'İlk başta hayvan ölüsü sandım'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy meyve suyunun içinden çıkan yabancı madde ile ilgili yaşadıklarını anlattı. Ersoy, "Bakan eşi olmak ayrı, anne olmak ayrı. Büyük oğlum meyve suyunu içer içmez hemen kustu. İçindeki maddeyi ilk başta hayvan ölüsü sandım. Firmaya ilgili uyarıyı yaptım. İnsan sağlığı çok önemli." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi yaşadığı olayı Milliyet'e anlattı. Ersoy konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Ben bu olayı paylaşır paylaşmaz gördüm ki bu olay yüzlerce defa yaşanmış. Demek ki saklama koşullarıyla ilgili veya malzemeyle ilgili bir sıkıntı var. AR-GE ekibinin bu olayı araştırması lazım. Halkın sağlığını hiçe atamazsınız.

Benim büyük oğlan içer içmez hemen tükürdü. İğrenç kokuyordu. Hemen döktüm. Yeğenim yanımdaydı. Bana bıçağı vermesiyle hemen kutuyu kestim. İlk başta hayvan ölüsü sandım. Firmaya ilgili uyarıyı yaptım. İnsan sağlığı çok önemli." dedi.

FİRMADAN GELEN MESAJI PAYLAŞTI

Bir süre sonra konu ile alakalı kendisine dönüş yapıldığını belirten Ersoy, firma ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de sosyal medya hesabından aktardı. Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Merhaba Pervin Hanım. Dün ürünlerimizle ilgili sizinle iletişimde bulunmuştuk. Bugün uluslararası kabul edilen süreçler takip edilerek, laboratuvarlarımızda kalite güvence ekibi tarafından ilk inceleme tamamlandı. Çıkan değerlendirme ve ön rapor, ayrıca dışarıdan bir uzmanın da görüşüne sunuldu. Bu değerlendirmeye göre tahmin ettiğimiz gibi taşıma veya depolama koşullarında nadiren de olsa gerçekleşebilen paketin hasar görmesi ve hava alması sonucu gıdalarda olan bozulma olduğu tespit edilmiştir. Bu konudaki detaylar raporumuzda mevcuttur. Ürünlerimiz hiçbir koruyucu katkı kullanılmadan üretilmektedir."

'CEVABINIZDAN TATMİN OLMADIM'

Olay sonrası benzer durumlarla karşılaşan pek kişiden binlerce mesaj aldığını anlatan Ersoy, "DM'den anladığım kadarıyla bu durum ile birçok insan daha önce karşılaşmış ve işin tuhaf tarafı aynen bu yukarıda yazdığınız cevabı almışlar. Madem herkese sürekli bu cevabı standart veriyorsunuz, sizin Ar-Ge bölümünüz bu işi çözmek ve bu olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için neden çözüm üretmiyorlar? Ben bu cevabınızdan hiç tatmin olmadım." dedi.

Öte yandan yaşadığı olay sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle kendisine tepki gösterildiğini dile getirerek Ersoy, son olarak şu açıklamaya yer verdi.

“Firmaya bir düşmanlığım olduğuna kadar hayal dünyalarında senaryo üretmişler. Sadece komik. Ben bir anneyim, evladıma bu meyve suyunu içireceğim ve zehirlenme riski yaşayacağım, hiç ses çıkarmayacağım öyle mi? İşte o iş öyle olmuyor. Önlem alınsın diye bir anne olarak yazarım, siz buna karışamazsınız. Yok bir bakan eşine yakışır mıymış da, niye yazmışım da... İyi ki yazmışım ve paylaşmışım, ki bugüne kadar yüzlerce defa bu olay yaşanmış. Onu öğrenmiş oldum bana gelen DM mesajlarından. Bu arada markanın sahibinin kendi ürünüyle ilgilendiğini, evimden ürünün alındığını ve analize gönderildiğini de yazdım. 'Sonucu bekliyorum' dedim. Ve bana verilen cevap şu; 'Saklama koşullarından kaynaklanıyor.' Ben de onlara yazdığım cevabı aynen yayınlıyorum."

FİRMADAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Firmadan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Şikayete konu ürün: “1712 IZ-M25” parti numaralı ve 17.06.2022 tavsiye edilen son tüketim tarihli litrelik %100 Elma Suyu ürünüdür.

Meyve suyu paketi: Tüketici tarafından açılmış ve kesilmiş olan ambalaj durum tespiti için laboratuvarımıza ulaşmıştır. Paketin kesilmiş olmasından ötürü ambalajda bütünlük analizi yapılamamış olmakla birlikte; tüketicimizin kamu ile paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü ve bizlerin yaptığı detay analizlerde tespit ettiğimiz üzere ambalajın kapak kısmında deformasyon ve paketin alt kısımlarında ıslaklık vardır.

Ambalaj içerisinde yer alan madde: Laboratuvardaki ön mikroskop incelemesinde ambalaj içerisinde bulunan maddenin, paketin sızdırmazlığının bozulması sonucu hava alması nedeniyle oluşan basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğu tespit edilmiştir.

Şikayete konu üründe “üretim kaynaklı” (yetersiz ısıl işlem uygulaması gibi) bir mikroorganizma üremesi söz konusu değildir. Zaten böyle bir durum vuku bulduğunda, üretim hattındaki tüm ürünler etkilenir ve bu problem kalite kontrol aşamalarında tespit edilir.

Üretim süreci değerlendirmesi: Tesisimizdeki üretim sürecimizin bir parçası olarak, tüm üretimlerde şahit ürün numuneleri alınmaktadır. Şikayete konu ürünün şahit numunelerinde mikrobiyolojik oluşum tespit edilmemiştir. Milliyet.com.tr