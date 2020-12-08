Bakan Ersoy müjdeyi verdi! '11 Aralık'ta ilan edeceğiz'
08 Aralık 2020 Salı - 21:35 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 21:35
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy müjdeyi verdi. Bakan Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz." dedi.
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