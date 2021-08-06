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Bakan Ersoy: El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazacağız

AA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 17:47 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 17:49

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirterek, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." dedi.


Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle  yaptığı toplantının ardından, burada devletin ve halkın omuz omuza yangını  söndürmek için çalıştığını söyledi.
 
"(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve  söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor." bilgisini veren Ersoy, soğutma  çalışmalarını da tamamladıktan sonra bölgede yangınla ilgili faaliyetlerin  bitirileceğini dile getirdi.
 
Önceliğin Marmaris'e doğal zenginliklerini, ormanlarını, yeşilini  tekrar kazandırmak olduğuna dikkati çeken Ersoy, ilçenin en büyük değeri doğası  ve yeşilinin, Ege'nin turkuazıyla tekrar buluşmasını sağlamayı istediklerini  kaydetti.
 
 Yaraların sarılmasının, kayıpların telafisinin hızlı şekilde  sağlanacağını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
 
 "Önceliğimiz yeni bir Marmaris hikayesi yazmak. Marmaris, Türkiye'nin  en eski, önemli turizm bölgelerinden birisi. Bazen turizmde 'eski', 'birinci',  'ilk' olmak avantaj gibi olmakla birlikte zaman içerisinde ihtiyaç duyulan  değişiklikleri, değişimleri yapamadığınız, trendleri yakalayamadığınız zaman  aleyhinize dönebiliyor. Marmaris'in yangın ve pandemi öncesinde oluşmaya başlayan  bazı sorunları vardı. Bunların başında pazar çeşitliliği, pazardaki gelmesi  gereken konumlama ve yeni trendlerle, konseptlerle geliştirilmesi gibi sorunları  vardı. Bütün bu sorunları ele alacağımız bir dizi çalışma yapacağız. Şimdi el  birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata  geçireceğiz. "
 
Turizm hedefinde sapma yok
 
Ersoy, Marmaris'in yeni hikayesini sivil toplum kuruluşları, sektör  temsilcileri, ticaret odaları ve yerel yönetimlerle oluşturacaklarını belirterek,  "Önemli olan yaşanmışlıklardan ders çıkarmak ve bunların daha iyi bir şekilde  sonuçlanmasını sağlamak. Bizi sevindiren, herkes çok gayretliydi. El birliğiyle  yangına müdahale ettik. Devlet ve halk omuz omuza çalıştı. Köylüler omuz omuza  çalıştı. Böylece ilk aşama olan yangını söndürmeyi başardık." ifadelerini  kullandı.
 
Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden  Ersoy, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde  bir değişiklik yok. Temmuz sonu itibarıyla hem yabancı ziyaretçi hem de yurt dışı  yerleşik Türk ziyaretçi toplamıyla 12-12,5 milyon arası ziyaretçi rakamını  yakalamış olacağız. Önümüzde önemli bir temmuz, ağustos ve eylül ayları var.  Başarılı şekilde atlatabilirsek, hedeflediğimiz rakamlara ulaşırsak bu yıl için  koyduğumuz turist ve gelir hedefini yakalarız." diye konuştu.

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