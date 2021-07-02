Bakan Ersoy'dan müjdeli haber! Yüzde 120'ye varan artış...

MÜZİK YAYINI KISITLAMASI

Canlı müziğin saat 00.00'da sona ermesi ile ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Pandemi de kademeli normalleşme diyoruz adına biliyorsunuz. Normalleşme değil kademeli normalleşme diyoruz.

İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor. Şu anda da veriler iyi gidiyor. Aşılama da devam ediyor.

Şimdi normalleşme ile birlikte veri sayılarında bir artış olmazsa, geçen seferki normalleşme kuralları ile uygun giderse sonuçlar, zaten hiç kimsenin önünde bir sınırlama koymak gibi bir durum yok. Herkesin istediği gönlündeki esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. İsteğimiz her şey pandemi öncesine dönsün. Ama şu ana kadar hep esnetme üzerine alınmış kararlar var uzun süredir.