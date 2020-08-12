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Bakan Ersoy'dan 'Galata Kulesi' açıklaması

DHA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:39 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 18:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu, yıkılan kısımların sonradan yapılan kısımlar olduğunu açıkladı.


Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 'Galata Kulesinin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesine zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Galata
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