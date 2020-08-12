Bakan Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada 'Galata Kulesinin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesine zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır" dedi.
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- Bakan Ersoy'dan 'Galata Kulesi' açıklaması
Bakan Ersoy'dan 'Galata Kulesi' açıklaması
DHA | 12 Ağustos 2020 Çarşamba - 18:39 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 18:39