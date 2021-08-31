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Bakan Ersoy'dan Ferhan Şensoy için taziye mesajı

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 10:54 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 10:54

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için taziye mesajı yayımladı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir  tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve  televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy  için taziye mesajı yayımladı.
 
Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Tiyatro ve  sinema dünyamız büyük bir çınarını kaybetti. Ferhan Şensoy'un vefatını derin bir  üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum"  ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da usta sanatçı için  "Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun kurucusu, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy'un vefatını  derin bir üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı  diliyoruz" mesajı paylaşıldı.

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Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Ferhan Şensoy
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